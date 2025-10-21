محافظ أسوان: تكامل الجهود للإسراع بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا موسعا لعرض الموقف التنفيذى للأعمال المشتركة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بين الشركة والهيئة القومية وذلك للإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة ”، وكذلك مشروعات الخطة الاستثمارية بهدف التغلب على المعوقات ومواجهة التحديات بأسلوب علمى ومنهجى .

يأتى ذلك فى ضوء النهج الجديد الذى تتبناه محافظة أسوان لوضع الحلول العاجلة للمشكلات المتراكمة بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن ، والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب.

وخلال الاجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية تحقيق التكامل والتنسيق والتكاتف بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لضمان سرعة إنجاز المشروعات المتبقية بمختلف المراكز والمدن فى التوقيتات المحددة .

وأكد أن المحافظة لن تدخر جهداً فى تقديم الدعم الكامل لتذليل العقبات التى تواجه منظومة التنفيذ بما يضمن تحسين الخدمات على أرض الواقع ورفع كفاءة البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة داخل النقاط الساخنة.

ووجه إسماعيل كمال بضرورة إعداد تقارير ميدانية دورية عن نسب التنفيذ ، مع متابعة دقيقة للأعمال الفنية والإنشائية لضمان الإلتزام بالمواصفات القياسية وجودة الأداء ، وخاصة أننا نستهدف خلال المرحلة الحالية تكثيف الجهود المستمرة لترجمة الخطط والدراسات التصميمية إلى إنجازات واقعية يشعر بها المواطن الأسوانى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى جميع القطاعات الخدمية.

ولفت إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة من الأهالى فى دعم جهود الدولة بما يساهم فى تحقيق عوائد إيجابية وملموسة وفقاً لرؤية الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة التى ترتكز على تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات متكاملة فى مختلف ربوع المحافظة.