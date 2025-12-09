قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوماسي أمريكي سابق: استمرار حزب الله في إعادة التسلّح يمنع أي فرصة لوقف الهجمات الإسرائيلية
إجراءات قانونية مُحكمة.. آخر استعدادات الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية
حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل
عمرو أديب عن تلف وثائق تاريخية مصرية باللوفر: لازم ننكد عليهم
ما معنى دعاء المطر “اللهم صيبا نافعا”؟.. اعرف المقصود من كلمات النبي
سلاح جو الاحتلال ينفذ ضربات على أهداف تابعة لحزب الله جنوبي لبنان
ميدو: الزمالك حصل على تصريح لتأسيس شركة كرة داخل النادي
الجيش الإسرائيلي: إيران عادت لإنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة عالية
كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية
العربي القطري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
منصات إطلاق ودروع سيراميكية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف قدرات ضخمة للمعدات العسكرية المصرية
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يكرّم مشرف غرفة العمليات بالإسعاف.. ويبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد مستجدات المشروعات الجارية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يكرّم مشرف غرفة العمليات بالإسعاف لإنقاذه عامل نظافة
كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مشرف غرفة العمليات بمرفق الإسعاف تقديرًا لموقفه البطولي وإسراعه في إنقاذ حياة أحد عمال النظافة بطريق السادات بمدينة بني سويف، بعد تعرضه لحالة توقف تنفس مفاجئة إثر ابتلاع لسانه أثناء عمله.

وخلال التكريم، الذي جاء في حضور د.هاني همام، مدير مرفق الإسعاف ببني سويف، أعرب المحافظ عن خالص تقديره للمسعف "صابر محمد زباق" مشرف غرفة العمليات بالمرفق، الذي تصادف مروره في الشارع وقت الواقعة، حيث بادر على الفور بإجراء الإسعافات الأولية العاجلة للعامل، ما ساعده على استعادة التنفس مرة أخرى قبل نقله إلى المستشفى.
"احمي نفسك".. مؤتمر لشئون المرأة بتعليم بني سويف
تواصل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، برئاسة الدكتورة أمل الهواري، فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" من خلال تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة التوعوية.

وفي هذا الإطار، نظمت إدارة تكافؤ الفرص وشؤون المرأة بالمديرية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الأستاذة نرمين محمود، مؤتمرًا توعويًا بمدرسة الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات تحت عنوان "احمي نفسك".

ورحبت الدكتورة عائشة عبد الرحيم، مدير إدارة تكافؤ الفرص وشؤون المرأة، بالحضور، مؤكدة أهمية تكاتف المؤسسات الرسمية والمجتمعية لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وأشارت إلى أن الحملة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، عبر آليات ومبادرات تدعم دورها المجتمعي وتُعزز مشاركتها الإيجابية في عملية التنمية، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية مكانة المرأة ورفض كل أشكال التمييز أو العنف الممارس ضدها.

محافظ بني سويف يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد مستجدات المشروعات الجارية بعدد من المراكز
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، بمكتبه، وفد هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم، رئيس الهيئة، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وضم وفد الهيئة كلًا من العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، وإسراء خالد مدير العلاقات العامة بالهيئة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ نتائج الزيارة الميدانية التي نفذها وفد الهيئة بالتنسيق مع التنفيذيين بالمحافظة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة بمراكز الواسطى، بني سويف – شرق النيل، وسمسطا، والتي تضمنت تفقد مشروعات خدمية وتنموية وحرفية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

