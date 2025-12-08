قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

"احمي نفسك".. مؤتمر لشئون المرأة بتعليم بني سويف

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

تواصل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، برئاسة الدكتورة أمل الهواري، فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" من خلال تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة التوعوية.

وفي هذا الإطار، نظمت إدارة تكافؤ الفرص وشؤون المرأة بالمديرية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الأستاذة نرمين محمود، مؤتمرًا توعويًا بمدرسة الشهيد محمد جابر قصلة الثانوية بنات تحت عنوان "احمي نفسك".

ورحبت الدكتورة عائشة عبد الرحيم، مدير إدارة تكافؤ الفرص وشؤون المرأة، بالحضور، مؤكدة أهمية تكاتف المؤسسات الرسمية والمجتمعية لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وأشارت إلى أن الحملة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، عبر آليات ومبادرات تدعم دورها المجتمعي وتُعزز مشاركتها الإيجابية في عملية التنمية، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية مكانة المرأة ورفض كل أشكال التمييز أو العنف الممارس ضدها.

وأكد المشاركون أن التعليم يمثل محورًا أساسيًا في بناء وعي مجتمعي قائم على احترام الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، مشددين على دور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة المساواة ودعم المرأة في مختلف المجالات.

وحضر فعاليات المؤتمر كل من:

 ليلى أبو عقل المحامية بالنقض ،  عزة حسين من التلفزيون المصري، عضوتا المجلس القومي للمرأة ، 
والدكتورة حنان الشريف مديرة إدارة الإعلام والسكان بمديرية الصحة 
الواعظة آية أحمد عبد التواب بمديرية الأوقاف ،  نيفين محمد ممدوح مديرة المدرسة ،  مها طلعت منسق تكافؤ الفرص بالإدارة ،  سحر صالح و أميرة عبد الرؤوف الأخصائيتان الاجتماعيتان بالمدرسة
وتضمن المؤتمر مجموعة من الفعاليات التوعوية، أبرزها عرض "السيكو دراما"، وعدد من المداخلات التي شددت على أهمية استمرار الحملات الموجهة للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية، بما يسهم في تعزيز بيئة تعليمية آمنة وداعمة للمرأة.

بني سويف الفشن تعليم بني سويف

