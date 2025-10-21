وزير خارجية النيجر يؤكد اعتزاز بلاده بالدور الرائد لمصر في إفريقيا

أكد وزير خارجية النيجر باكاري سانجاري، خلال لقائه مع السفير محمد عبد العزيز سفير مصر في نيامي، على اعتزاز بلاده بالدور الرائد لمصر في إفريقيا ودورها التاريخي في دعم حركات تحرر دول القارة.



وأعرب الوزير النيجري عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والري.



ومن جانبه، أكد السفير محمد عبد العزيز على انفتاح مصر على التعاون مع النيجر في كافة المجالات بما يساهم في تعزيز استقرارها ورخاء شعبها، وترحيب مصر الدائم بتخصيص المنح الدراسية والتدريبية لرفع كفاءة مختلف القطاعات التنموية في النيجر بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.



وبحث الجانبان مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها ومتابعة نتائج زيارة السيد وزير الخارجية ووفد رجال الأعمال المصري إلى النيجر خلال شهر يوليو الماضي.



واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة وغيرها من المجالات بما يعود بالنفع على كليهما.