نائب وزير الخارجية يبحث مع “الوطنية للانتخابات” والبعثات المصرية الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج

عقد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج سلسلة من الاجتماعات التنسيقية على مدار يومين مع الهيئة الوطنية للانتخابات والبعثات المصرية بالخارج، تضمنت مختلف المناطق الجغرافية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.



شارك في الاجتماعات المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات و السادة السفراء رؤساء البعثات المصرية رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية في كافة دول العالم، والتي من المقرر أن تستقبل الناخبين المصريين بالخارج يومي ٧- ٨ نوفمبر للمرحلة الأولى وتشمل 14 محافظة، و٢١- ٢٢ نوفمبر للمرحلة الثانية وتشمل 13 محافظة، على أن تجرى الإعادة في الحالات التى تقتضى ذلك يومي ١- ٢ ديسمبر للمرحلة الأولى ويومي ١٥- ١٦ ديسمبر للمرحلة الثانية .



وأكد السفير نبيل حبشي استعداد السفارات والقنصليات المصرية لاستقبال الناخبين المصريين وتقديم كافة التسهيلات لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، مبرزاً توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بإيلاء الأولوية القصوى وبذل الجهد من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وبما يضمن تمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري خلال الاستحقاق الانتخابي على النحو الأمثل.



من جانبه، قام المستشار أحمد بنداري باستعراض القواعد والإجراءات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج، موضحاً الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية لتمكين المواطنين المصريين المقيمين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية.