هولندا: مصر شريك استراتيجي وتعاوننا قائم على المصالح المتبادلة
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بدر عبد العاطي: وزير خارجية هولندا سيتوجه إلى مدينة العريش لمتابعة الأوضاع

وزير الخارجية
وزير الخارجية
إسراء صبري

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إنه ناقش مع نظيره الهولندي تفعيل التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وتدشين مركز هولندي للتدريب الفني، والتعاون في التعليم الجامعي وتعزيز برامج التبادل الطلابي والعلمي والثقافي بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الهولندي: “تحدثنا حول الأوضاع في قطاع غزة والمفاوضات التي تحدث في شرم الشيخ، والعمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الخاصة بقطاع غزة”.

وتابع: “نرحب بطلب هولندا لتكون طرفا مشاركا في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار”. 

وذكر أن “الوزير سيتوجه إلى مدينة العريش ليتطلع على الأمر، ونأمل في إزالة كل العقبات ودخول المساعدات الإنسانية وفتح جميع المعابر لتدفق المساعدات داخل القطاع”.

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

