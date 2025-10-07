بدر عبد العاطي: وزير خارجية هولندا سيتوجه إلى مدينة العريش لمتابعة الأوضاع

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إنه ناقش مع نظيره الهولندي تفعيل التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وتدشين مركز هولندي للتدريب الفني، والتعاون في التعليم الجامعي وتعزيز برامج التبادل الطلابي والعلمي والثقافي بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الهولندي: “تحدثنا حول الأوضاع في قطاع غزة والمفاوضات التي تحدث في شرم الشيخ، والعمل على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الخاصة بقطاع غزة”.

وتابع: “نرحب بطلب هولندا لتكون طرفا مشاركا في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار”.

وذكر أن “الوزير سيتوجه إلى مدينة العريش ليتطلع على الأمر، ونأمل في إزالة كل العقبات ودخول المساعدات الإنسانية وفتح جميع المعابر لتدفق المساعدات داخل القطاع”.