قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
مانشستر سيتي يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال
تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء
المصرية لإغاثة غزة: تحية لأم الدنيا لمدّ أياديها إلينا بالغذاء والدواء والمأوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه يوجد فى إفريقيا والعالم العربي نسب تسرب من التعليم عالية جدا، وهناك مناطق لا يوجد بها مدارس، فبالتالي التعليم عن بعد مسألة مهمة جدا، وبالتأكيد عندما يكون هناك مدير عام مصري وإفريقي وعربي بمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والفنون والثقافة والتعليم “اليونسكو".

وأضاف عبد العاطي، خلال حواره من بودكاست وزارة الخارجية، أنه يجب الحفاظ على الإرث الحضاري والبشري، حيث إن هناك قطعا منهوبة من الدول النامية تمت سرقتها أو خرجت بطرق غير مشروعة، وهي قطع ذات قيمة تاريخية وفنية وحضارية، وكل هذه القطع لليونسكو عليها مسئولية فى إعادة هذه الآثار المنهوبة إلى دولها والمحافظة على التراث الإنساني فى هذه الدولة.

وتابع أن الطريق الدبلوماسي فى ملف سد النهضة الإثيوبي توقف تماما ووصل إلى طريق مسدود، نتيجة لتعنت الجانب الإثيوبي والسياسات الأحادية الإثيوبية، ورفضها الاعتراف بأبسط مبادئ القانون الدولي، وأن هذا النهر هو نهر دولي عابر للحدود، ومن ثم ينطبق عليه قواعد هذا القانون.

وعقب: “نتيجة لهذا الموقف من إثيوبيا وسوء النية منهم وصل المسار الدبلوماسي إلى طريق مسدود، وأعلنتها مصر بشكل واضح أنها تحتفظ بحقها فى اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة فى الدفاع عن نفسها وعن أمنها المائي، خاصة إذا حدث ضرر وذلك وفقا لما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس”.

واختتم: “السيناريو الذى يجعل العالم يعيش فى سلام وفقا لما أكده الرئيس السيسي أكثر من مرة، أنه لا توجد حلول عسكرية لأى أزمات، وهو الأكثر رشادة وعقلانية والذى يمكن أن يقود إلى عالم به صراع ولكن تتم إدارته بالأدوات المناسبة”.

وزير الخارجية اليونسكو السد الإثيوبي بدر عبد العاطي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

ترشيحاتنا

الإفتاء

أمين الإفتاء: لا مانع من تهذيب الحواجب للمرأة بهدف إزالة ما يسبب ضيقا نفسيا

القرآن

ملتقى الجامع الأزهر: القرآن في مقدمة المعجزات الخارقة للعادة لرسول الله

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: الله يجازي على الإحسان حتى لو قوبل من الناس بالإساءة

بالصور

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

فيديو

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد