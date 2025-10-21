وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه يوجد فى إفريقيا والعالم العربي نسب تسرب من التعليم عالية جدا، وهناك مناطق لا يوجد بها مدارس، فبالتالي التعليم عن بعد مسألة مهمة جدا، وبالتأكيد عندما يكون هناك مدير عام مصري وإفريقي وعربي بمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والفنون والثقافة والتعليم “اليونسكو".

وأضاف عبد العاطي، خلال حواره من بودكاست وزارة الخارجية، أنه يجب الحفاظ على الإرث الحضاري والبشري، حيث إن هناك قطعا منهوبة من الدول النامية تمت سرقتها أو خرجت بطرق غير مشروعة، وهي قطع ذات قيمة تاريخية وفنية وحضارية، وكل هذه القطع لليونسكو عليها مسئولية فى إعادة هذه الآثار المنهوبة إلى دولها والمحافظة على التراث الإنساني فى هذه الدولة.

وتابع أن الطريق الدبلوماسي فى ملف سد النهضة الإثيوبي توقف تماما ووصل إلى طريق مسدود، نتيجة لتعنت الجانب الإثيوبي والسياسات الأحادية الإثيوبية، ورفضها الاعتراف بأبسط مبادئ القانون الدولي، وأن هذا النهر هو نهر دولي عابر للحدود، ومن ثم ينطبق عليه قواعد هذا القانون.

وعقب: “نتيجة لهذا الموقف من إثيوبيا وسوء النية منهم وصل المسار الدبلوماسي إلى طريق مسدود، وأعلنتها مصر بشكل واضح أنها تحتفظ بحقها فى اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة فى الدفاع عن نفسها وعن أمنها المائي، خاصة إذا حدث ضرر وذلك وفقا لما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس”.

واختتم: “السيناريو الذى يجعل العالم يعيش فى سلام وفقا لما أكده الرئيس السيسي أكثر من مرة، أنه لا توجد حلول عسكرية لأى أزمات، وهو الأكثر رشادة وعقلانية والذى يمكن أن يقود إلى عالم به صراع ولكن تتم إدارته بالأدوات المناسبة”.