وزير الخارجية: أسيوط زرعت فيا الانتماء والوطنية الأصيلة والدم الحامي

كشف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه ينتمي لمحافظة أسيوط في قلب صعيد مصر.

واضاف عبد العاطي، في "بودكاست وزارة الخارجية" على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، :" أعتز بجذوري العريقة في محافظة أسيوط التي تمتد أصولها لفترة الفراعنة وأزور أسيوط كثيرا مؤخرا ونشهد طفرة عمرانية وتحديث كبير بفضل مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي ".

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين في الخارج، ذهب إلى تفاصيل اكثر، قائلا :" أسيوط زرعت فيا الانتماء والوطنية الأصيلة وتقديس الدولة الوطنية والدم الحامي والواحد مش بيسكت على اي حاجة معوجة ".