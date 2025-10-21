قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: أسيوط زرعت فيا الانتماء والوطنية الأصيلة والدم الحامي
بطلب أمريكي.. بريطانيا ترسل قوة عسكرية لغزة لمراقبة وقف إطلاق النار
ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية .. تعرف على الأسعار والشروط
تحرك عاجل من البنوك قبل صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
دوري أبطال آسيا.. الهلال يتقدم على السد 2-0 في الشوط الأول
نؤيد كل قراراته | بسمة وهبة : مظاهرة في حب الرئيس السيسي ببروكسل
برشلونة يمطر شباك أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا
متوسط سعر الدولار في مصر الآن
الخارجية الأمريكية: الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تنهب الموارد لصالح طهران
هام للجميع .. الأطعمة بهذه الألوان تحمى من السرطان
قرار عاجل في جامعة القاهرة يخص هؤلاء الطلاب
جوجل تطلق تحديث Android 16 QPR2 Beta 3.1.. حل جذري لمشكلة الإقلاع على هواتف Pixel

احمد الشريف

واجه مستخدمو هواتف Pixel مؤخرًا مشكلة تقنية مزعجة تمثلت في توقف الأجهزة عن الإقلاع (Bootloop) بعد تثبيت بعض إصدارات نظام Android التجريبية، حيث تدخل الهاتف في حلقة إعادة تشغيل مستمرة تعوق الوصول إلى النظام أو البيانات. 

أثارت هذه المشكلة قلق المستخدمين وأظهرت الحاجة العاجلة لتدخل تقني من جوجل لمعالجتها.

تفاصيل التحديث الجديد: آلية الإصلاح والتركيز على الاستقرار

استجابت جوجل سريعًا بإطلاق تحديث Android 16 QPR2 Beta 3.1، مصمم خصيصًا لحل مشكلة الإقلاع المستمر وتحسين استقرار النظام بالكامل. 

شمل التحديث إصلاحات للبرمجيات الأساسية التي تتحكم في بداية تشغيل النظام، إلى جانب تحسينات للأداء العام واستجابة الهاتف أثناء تبديل التطبيقات، ما يضمن للمستخدمين تجربة أكثر أماناً واستمرارية دون فقدان بياناتهم أو الحاجة لزيارة مراكز الصيانة.

كيفية التحديث: خطوات آمنة لاستعادة كفاءة الجهاز

أوضحت جوجل في بيانها أن التحديث متوفر عبر الهواء (OTA)، ويمكن لأي مستخدم تحميله وتثبيته مباشرة باختيار "تحديث النظام" ضمن إعدادات الهاتف.

ونصحت بضرورة شحن الهاتف بالكامل ووجود اتصال واي فاي قوي أثناء العملية، مع التأكيد أن الإصدار يهدف لمنع الدخول في الأخطاء السابقة، وتحسين سلاسة الانتقال بين الإصدارات التجريبية.

ردود فعل المجتمع التقني وأثر التحديث على السمعة

لقي هذا التحديث إشادة واسعة من مجتمع مطوري أندرويد ومستخدمي أجهزة Pixel، حيث اعتبره الكثيرون دليلاً على سرعة استجابة جوجل لمشاكل المستخدمين وحرصها على دعم الاستقرار حتى في النسخ التجريبية. 

يرى الخبراء أن قدرة الشركة على التعامل مع أخطاء جذرية بهذا الشكل تعزز من الثقة بعلامة Pixel وتجعلها أكثر موثوقية أمام المنافسين مثل سامسونج وOnePlus.

أهمية الاختبارات البرمجية وأثرها على تطوير النظام

يشدد التقرير على أن تجربة الإصدارات التجريبية تبقى خطوة أساسية لتطوير الأنظمة الذكية، لكنها تتطلب إجراءات وقائية واستجابة مباشرة للأخطاء البرمجية الكبرى. 

وتعتبر خبرة جوجل في إصلاح مشاكل Android دافعاً لشركات أخرى لتحسين إجراءات الدعم الفني وتقصي الأخطاء قبل الإطلاق الرسمي لأي تحديث.

Android 16 Pixel هواتف Pixel

