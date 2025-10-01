قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حماية إلى خطر.. غياب التنسيق بشأن سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضان في السودان
«عبدالعاطي»: الشراكة التنموية مع أفريقيا أولوية راسخة في السياسة الخارجية المصرية
قبل يوم «اللا عنف الدولي» .. استياء بريطاني وهندي بعد تخريب تمثال غاندي
نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل
زلزال جديد يضرب ميانمار اليوم بقوة 3.6 ريختر بعد هزة أمس
نجم المقاولون: الأهلي كان يمكنه الفوز على الزمالك بـ 6 أهداف لو كان في حالته
«الغندور»: لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال 48 ساعة
860 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات
آية في القرآن يُستحب قراءتها عند زيارة قبر النبي .. تعرّف عليها
تهديد بوجود قنبلة| إخلاء مبنى في ولاية «يوتا» الأمريكية خلال فعالية خاصة بـ «شيرلي كيرك»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحديث Android Auto يُعزز الأمان والإنتاجية أثناء القيادة

احمد الشريف

يحصل تطبيق Android Auto، رفيق القيادة الذكي من جوجل، على ميزتين جديدتين تعتمدان على الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل مصادر التشتيت وزيادة التركيز على الطريق: Call Screening (فرز المكالمات) و Call Notes (ملاحظات المكالمات).

1. فرز المكالمات (Call Screening): وداعاً للمكالمات المشتتة

أصبح بإمكان نظام Android Auto الآن أن يفرز المكالمات الواردة أثناء القيادة، وهي ميزة حيوية تهدف إلى منع السائق من الرد على مكالمات غير ضرورية.

كيف تعمل الميزة؟

تعمل ميزة فرز المكالمات مع الأرقام غير المعروفة والأشخاص غير المسجلين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. ستقوم الميزة بما يلي:

تطلب من المتصل تحديد هويته وسبب الاتصال.

يتم تمرير هذه المعلومات إليك (السائق) عبر واجهة Android Auto.

يمكنك بعدها اختيار قبول المكالمة أو رفضها دون الحاجة إلى التحدث إلى الطرف الآخر أو التعامل مع الهاتف.

أصبحت هذه الميزة "ضرورية" في أنظمة السيارات، وقد سبقتها إليها آبل في نظام CarPlay الخاص بها (عبر نظام iOS 26)، مما يؤكد أهميتها في بيئة القيادة.

2. ملاحظات المكالمات (Call Notes): تلخيص ذكي للمحادثات

ستأتي ميزة ملاحظات المكالمات (Call Notes) إلى Android Auto في وقت لاحق من هذا العام، وهي ميزة ظهرت لأول مرة مع سلسلة Pixel 9.

فائدتها أثناء القيادة:

تُنشئ هذه الميزة ملخصاً نصياً للمكالمة الهاتفية التي تجريها. ونظراً لأنك قد لا تتمكن من تدوين الملاحظات أثناء القيادة، فإن هذه الميزة تُصبح أكثر فائدة في Android Auto منها على الهاتف العادي. 

وهي مفيدة بشكل خاص للمكالمات التجارية أو أي محادثة تتضمن معلومات مهمة (مثل التواريخ، أو العناوين، أو الخطوات التالية).

تُعدّ هذه الميزات، ولا سيما فرز المكالمات، إضافات ذكية تُعزز من مستوى السلامة والإنتاجية، وتُظهر التزام جوجل بتطوير نظام Android Auto ليصبح رفيق القيادة الأكثر كفاءة.

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

الزمالك

كواليس إلغاء اجتماع الزمالك بعد خسارة القمة

خالد الغندور

خالد الغندور: هشام العامري يؤجل تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

بالصور

جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات

استخراج صرصور من أذن شاب

مع دخول الخريف .. كيف تُعزّز مناعتك ضد نزلات البرد والأنفلونزا؟ | نصائح الخبراء

نصائح الخبراء لتعزيز المناعة في الخريف

وداعًا للنظارات.. قطرات عيون مُبتكرة تُعالج ضعف البصر مع التقدّم في العمر |تفاصيل

قطرات عيون بديلة للنظارات

شرائط تبييض الأسنان .. طريقة آمنة لابتسامة ناصعة البياض ولكن بحذر

كيفية استخدام شرائط تبييض الأسنان بشكل صحيح

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

