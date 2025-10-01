تحديث Android Auto يُعزز الأمان والإنتاجية أثناء القيادة

يحصل تطبيق Android Auto، رفيق القيادة الذكي من جوجل، على ميزتين جديدتين تعتمدان على الذكاء الاصطناعي، بهدف تقليل مصادر التشتيت وزيادة التركيز على الطريق: Call Screening (فرز المكالمات) و Call Notes (ملاحظات المكالمات).

1. فرز المكالمات (Call Screening): وداعاً للمكالمات المشتتة

أصبح بإمكان نظام Android Auto الآن أن يفرز المكالمات الواردة أثناء القيادة، وهي ميزة حيوية تهدف إلى منع السائق من الرد على مكالمات غير ضرورية.

كيف تعمل الميزة؟

تعمل ميزة فرز المكالمات مع الأرقام غير المعروفة والأشخاص غير المسجلين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. ستقوم الميزة بما يلي:

تطلب من المتصل تحديد هويته وسبب الاتصال.

يتم تمرير هذه المعلومات إليك (السائق) عبر واجهة Android Auto.

يمكنك بعدها اختيار قبول المكالمة أو رفضها دون الحاجة إلى التحدث إلى الطرف الآخر أو التعامل مع الهاتف.

أصبحت هذه الميزة "ضرورية" في أنظمة السيارات، وقد سبقتها إليها آبل في نظام CarPlay الخاص بها (عبر نظام iOS 26)، مما يؤكد أهميتها في بيئة القيادة.

2. ملاحظات المكالمات (Call Notes): تلخيص ذكي للمحادثات

ستأتي ميزة ملاحظات المكالمات (Call Notes) إلى Android Auto في وقت لاحق من هذا العام، وهي ميزة ظهرت لأول مرة مع سلسلة Pixel 9.

فائدتها أثناء القيادة:

تُنشئ هذه الميزة ملخصاً نصياً للمكالمة الهاتفية التي تجريها. ونظراً لأنك قد لا تتمكن من تدوين الملاحظات أثناء القيادة، فإن هذه الميزة تُصبح أكثر فائدة في Android Auto منها على الهاتف العادي.

وهي مفيدة بشكل خاص للمكالمات التجارية أو أي محادثة تتضمن معلومات مهمة (مثل التواريخ، أو العناوين، أو الخطوات التالية).

تُعدّ هذه الميزات، ولا سيما فرز المكالمات، إضافات ذكية تُعزز من مستوى السلامة والإنتاجية، وتُظهر التزام جوجل بتطوير نظام Android Auto ليصبح رفيق القيادة الأكثر كفاءة.