شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
7 أخلاق لتربية النفس عليها.. علي جمعة يكشف عنها
تعرف على مقررات الدراسة في التعليم الثانوي التكنولوجي طبقا للقانون
حبس المتهم بإضرام حريق في شقة ابن خالته بالزيتون
توت ورمسيس يستقبلان الملوك والرؤساء بـ حفل المتحف المصري الكبير
قوة دولية وإغاثة فورية.. ردود أفعال إيجابية عن اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة
قماشة تانية.. مهيب عبدالهادي يعلق على أداء حسين الشحات
بعد احتجاجات استمرت عدة أيام.. رئيس مدغشقر يقيل الحكومة
جمال عبدالحميد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لنادي الزمالك من وجهة نظري
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مباحثات بين مصر وبولندا لزيادة الحركة الجوية بين البلدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تطبيق "الساعة" من جوجل يواجه مشكلة توافق على ساعات ذكية غير تابعة لـ Pixel

أفادت تقارير متعددة بظهور خلل تقني في تطبيق "الساعة" (Clock) التابع لشركة جوجل على نظام التشغيل Wear OS، حيث أثر الخلل على عدد من مستخدمي الساعات الذكية غير المصنعة من قبل جوجل، بما في ذلك طرازات Galaxy Watch وبعض ساعات OnePlus Watch.

مشكلة التوافق تضرب الساعات المنافسة

أشارت الشكاوى، التي تعود إلى ما يقرب من ثلاثة أسابيع وانتشرت بشكل أساسي على منصة "رديت" (Reddit)، إلى أن تطبيق "الساعة" من جوجل يظهر كـ "غير متوافق" مع الساعات الذكية للمستخدمين المتأثرين عند محاولة تثبيته عبر متجر "جوجل بلاي" (Play Store).

قال أحد المستخدمين إن زر "تثبيت" (Install) قد اختفى بالكامل من صفحة التطبيق. 

وذكرت التقارير أن هذه المشكلة تقتصر حاليًا على الأجهزة التي لا تحمل علامة Pixel التجارية، بينما لم يواجه المستخدمون أي مشكلات في تشغيل التطبيق على هواتفهم التي تعمل بنظام أندرويد، ويؤكد هذا الأمر أن الخلل يخص تحديدًا إصدار Wear OS من التطبيق.

غياب الحلول الفورية ورد جوجل المنتظر

أشارت المصادر إلى عدم توفر أي حلول عملية أو مؤقتة للمشكلة في الوقت الراهن. وأوضح المستخدمون أن محاولات تثبيت التطبيق يدوياً عبر ملف (APK) لم تنجح، كما لم تساعد الاقتراحات الأخرى المتداولة في حل الخلل.

وعلى الرغم من أن أولى الشكاوى رُفعت على صفحة دعم جوجل قبل حوالي تسعة أيام، إلا أن الشركة لم تُعلق بعد على المشكلة. لكن من المرجح أن تكون جوجل على دراية بالخلل الآن نظراً لانتشاره وتأثيره على تجربة المستخدم الأساسية.

تكهنات حول حصرية التطبيق

أدى هذا الخلل إلى ظهور تكهنات بين بعض المستخدمين مفادها أن جوجل قد تكون تسعى لجعل تطبيق "الساعة" حصرياً لهواتف وأجهزة Pixel.

ومع ذلك، أشار المحللون التقنيون إلى أن هذا السيناريو غير مرجح، حيث عادةً ما تعلن جوجل عن مثل هذه القرارات الاستراتيجية مسبقاً وتمنح المستخدمين مهلة زمنية. لكنهم استدركوا بالقول إن الخوارزميات والأخطاء غير المتوقعة قد تؤدي أحياناً إلى نتائج غريبة وغير مقصودة في عالم التكنولوجيا.

