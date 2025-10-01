فوائد سحرية لاستخدام البقدونس والكرفس.. صيدلية طبيعية في مطبخك

أكد الدكتور معتز القيعي، خبير التغذية العلاجية، أن البقدونس والكرفس من الخضراوات البسيطة المتوفرة في كل منزل، إلا أنهما يُعدان بمثابة صيدلية طبيعية متكاملة بفضل ما يحتويانه من عناصر غذائية ضرورية للجسم.

فوائد الكرفس والبقدونس

وأوضح القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن البقدونس يتميز بعدة فوائد صحية أبرزها:

ـ تنقية الجسم من السموم ودعم وظائف الكلى بفضل مضادات الأكسدة.

ـ تعزيز صحة القلب لغناه بفيتامين C والفولات التي تقلل مستويات الهوموسيستين المرتبطة بأمراض القلب.

ـ تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على فيتاميني C وA.

ـ دعم صحة العظام لاحتوائه على فيتامين K الضروري لامتصاص الكالسيوم.

ـ تحسين عملية الهضم والتقليل من الانتفاخ والغازات.

أما عن الكرفس، فأشار القيعي، إلى أنه لا يقل أهمية، حيث يساعد على:

ـ خسارة الوزن كونه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف التي تعطي إحساسًا بالشبع.

ـ خفض ضغط الدم بفضل مركبات "الفثاليدات" التي تساعد على ارتخاء الأوعية الدموية.

ـ تقليل الالتهابات المزمنة عبر مركباته النباتية.

ـ تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتنشيط العصارات الهضمية.

ـ ترطيب الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

وشدّد خبير التغذية، على أن البقدونس والكرفس ليسا مجرد إضافات للزينة على أطباق الطعام، بل "صيدلية طبيعية" تساهم في تقوية المناعة، دعم القلب، وتنظيم الهضم.

وأشار “القيعي”، إلى أن إدخال الكرفس والبقدونس بشكل يومي في السلطة أو العصائر الخضراء أو حتى الشوربة يمثل خطوة بسيطة نحو صحة أفضل.