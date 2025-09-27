تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

الكثيرون يمرون بتجربة غريبة عند بداية النوم، وهي الشعور بالسقوط المفاجئ أو اهتزاز الجسم قبل الاستغراق في النوم.

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

وهذه الظاهرة تعرف طبيًا باسم Hypnic Jerk أو «نفضة النوم»، وقد تثير القلق لدى البعض، ولكن الدراسات الأجنبية أوضحت أنها أمر شائع وغير خطير في الغالب، له أسباب تتعلق بنمط الحياة والعادات اليومية.

ما هي نفضة النوم؟

نفضة النوم (Hypnic Jerk) هي انقباض عضلي لا إرادي يحدث عند الانتقال من اليقظة إلى النوم، وقد يصاحبها شعور بالسقوط أو حلم قصير أو ومضات بصرية.

وتشير التقديرات إلى أن 60 – 70% من الأشخاص يعانون منها في مرحلة ما من حياتهم، وفقا لما نشر في موقع Medical News Today.

أسباب الشعور بالسقوط أثناء النوم

ـ الإرهاق الشديد وقلة النوم: يجعل الدماغ والجسم أكثر عرضة للتشنجات العضلية.

ـ تناول الكافيين والنيكوتين قبل النوم:

يزيد من نشاط الجهاز العصبي ويحفز حدوث النفضة.

ـ التوتر والقلق:

يرفع من يقظة الدماغ حتى عند محاولة الاسترخاء.

ـ الرياضة المكثفة قبل النوم:

تؤخر تهدئة الجسم وتزيد احتمالية حدوث النفضة.

ـ أدوية معينة:

في حالات نادرة قد تؤدي بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب إلى تفاقم هذه الظاهرة.

هل هي خطيرة؟

ويؤكد الخبراء أن نفضة النوم طبيعية وغير مقلقة في معظم الحالات، ولا تشير إلى مرض خطير، إلا إذا تكررت بشكل مزعج أو أثرت على جودة النوم.

وينصح باستشارة طبيب مختص للتأكد من عدم وجود اضطرابات أخرى مثل متلازمة تململ الساقين أو مشكلات عصبية نادرة.