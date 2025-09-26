قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تروسيكل أطفال المدرسة في بني سويف
مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية
تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج
أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
آية التيجي

مع تزايد الاعتماد على الأساليب غير الطبيعية لتسريع نضج الخضروات؛ يلجأ بعض التجار إلى حقن الطماطم بمواد كيميائية مثل الإيثريل (Ethephon).

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

ورغم أن مظهرها قد يبدو جذابًا بلون أحمرٍ زاهٍ؛ إلا أن خبراء الصحة حذروا من أن هذه الطماطم قد تشكل خطرًا حقيقيًا على المستهلكين.

وهناك علامات تدل على علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل، وفقا لما نشر في موقع “PubMed”، وتشمل ما يلي:

ـ لون غير متجانس: الطماطم من الخارج حمراء زاهية، بينما تظل من الداخل صفراء أو خضراء.

ـ ملمس قاسٍ: على عكس الطماطم الطبيعية، تظل قاسية جدًا رغم اكتمال اللون.

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

ـ تشقق أو انفصال القشرة: القشرة قد تتقشر بسهولة بسبب المواد الكيميائية.

ـ طعم غير طبيعي: يميل إلى المرارة أو الطعم المعدني.

ـ غياب الرائحة المميزة: الطماطم الطبيعية لها رائحة واضحة، بينما المحقونة تخلو من ذلك.

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل


المخاطر الصحية

بحسب تقارير من المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية “NCBI” ومنظمة الصحة العالمية (WHO)× فإن تناول الطماطم المحقونة أو المُعالجة كيميائيًا قد يسبب اللآتي:

ـ مشاكل هضمية مثل الغثيان والإسهال.

ـ تهيج الجهاز التنفسي أو العصبي.

ـ آثار سامة على الكبد والكلى عند تناولها بشكل مستمر.

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

كيف تميز الطماطم الطبيعية عن المحقونة؟

ـ ابحث عن رائحة الطماطم القوية المميزة، فالطبيعية لها رائحة نفاذة.

ـ اختر الطماطم ذات لون متدرج بين الأحمر والبرتقالي، فهذا دليل نضج طبيعي.

ـ تجنب الطماطم ذات اللون الأحمر الموحد والقشرة اللامعة جدًا.

ـ اضغط برفق.. فالطماطم الناضجة طبيعيًا تعطي ليونة بسيطة، بينما المحقونة تكون صلبة وقاسية.

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

وقد تبدو الطماطم المحقونة جذابة في الشكل؛ لكنها تخفي وراءها أضرارًا صحية جسيمة، ولحماية أسرتك، احرصي على شراء الطماطم من مصادر موثوقة والتأكد من شكلها ورائحتها قبل الاستخدام.

الطماطم المحقونة مادة الإيسيريل مادة الإيثريل علامات الطماطم المسرطنة مخاطر الطماطم الكيميائية أضرار الطماطم المعالجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

اكسيد RX موديل 2025

اكسيد تقدم RX موديل 2025 الرياضية الجديدة.. صور

سيارات

أخبار السيارات| أول سيارة بماكينة قهوة.. وسر إيقاف إنتاج فيات وأوبل

فيفو V60 Lite 4G

فيفو تعلن عن هاتف V60 Lite 4G بتحديثات محدودة وسعر مرتفع

بالصور

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد