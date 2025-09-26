قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تروسيكل أطفال المدرسة في بني سويف
مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية
تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج
أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم
علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك
في التموين والسوق الحر .. سعر السكر والزيت والأرز اليوم الجمعة
21 نقطة تغير المشهد.. تفاصيل خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
بالصور

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
آية التيجي

يهتم الكثير من الرجال بالصحة الجنسية، إلا أن بعض العادات الغذائية قد تؤثر سلبًا على الأداء أثناء العلاقة الزوجية

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

وكشفت تقارير طبية أن هناك مشروبات محظور تناولها قبل العلاقة مباشرة، لأنها تسبب الضعف أو انخفاض الطاقة، ما قد يؤثر على القدرة الجنسية بشكل ملحوظ، وفقا لما نشر في موقع Healthline، و WebMed، وهي:

اقرأ أيضًا:

ـ الكحوليات:

تقلل من تدفق الدم للأعضاء التناسلية، وترتبط بزيادة احتمالية الإصابة بضعف الانتصاب على المدى الطويل.

الكحوليات

ـ المشروبات الغازية:

تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين، وتسبب انخفاضًا مفاجئًا في الطاقة وضعف الرغبة الجنسية.

المشروبات الغازية

ـ مشروبات الطاقة:

ترفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وتسبب توترًا وقلقًا يضعف الأداء الجنسي.

مشروبات الطاقة

ـ الكافيين الزائد (القهوة القوية أو الشاي الثقيل):

الجرعات العالية من الكافيين ترفع مستويات الأدرينالين، وتؤدي إلى التوتر وصعوبة التركيز أثناء العلاقة.

الكافيين

- المشروبات السكرية والعصائر المعلبة:

ترفع مستوى السكر بسرعة ثم تسبب هبوطًا حادًا، وهو ما يؤدي إلى ضعف عام وإرهاق أثناء العلاقة.

المشروبات السكرية

نصائح للرجال

ينصح الأطباء بالاعتماد على مشروبات صحية مثل الماء، العصائر الطبيعية الطازجة، أو الأعشاب الدافئة، مثل: الزنجبيل والنعناع، لما لها من تأثير إيجابي على الدورة الدموية والطاقة.

