مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

يهتم الكثير من الرجال بالصحة الجنسية، إلا أن بعض العادات الغذائية قد تؤثر سلبًا على الأداء أثناء العلاقة الزوجية.

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

وكشفت تقارير طبية أن هناك مشروبات محظور تناولها قبل العلاقة مباشرة، لأنها تسبب الضعف أو انخفاض الطاقة، ما قد يؤثر على القدرة الجنسية بشكل ملحوظ، وفقا لما نشر في موقع Healthline، و WebMed، وهي:

ـ الكحوليات:

تقلل من تدفق الدم للأعضاء التناسلية، وترتبط بزيادة احتمالية الإصابة بضعف الانتصاب على المدى الطويل.

ـ المشروبات الغازية:

تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين، وتسبب انخفاضًا مفاجئًا في الطاقة وضعف الرغبة الجنسية.

ـ مشروبات الطاقة:

ترفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وتسبب توترًا وقلقًا يضعف الأداء الجنسي.

ـ الكافيين الزائد (القهوة القوية أو الشاي الثقيل):

الجرعات العالية من الكافيين ترفع مستويات الأدرينالين، وتؤدي إلى التوتر وصعوبة التركيز أثناء العلاقة.

- المشروبات السكرية والعصائر المعلبة:

ترفع مستوى السكر بسرعة ثم تسبب هبوطًا حادًا، وهو ما يؤدي إلى ضعف عام وإرهاق أثناء العلاقة.

نصائح للرجال

ينصح الأطباء بالاعتماد على مشروبات صحية مثل الماء، العصائر الطبيعية الطازجة، أو الأعشاب الدافئة، مثل: الزنجبيل والنعناع، لما لها من تأثير إيجابي على الدورة الدموية والطاقة.