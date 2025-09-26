قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال
وزير الخارجية: لجنة دولية أكدت ارتكاب الاحتلال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
اليوم.. انطلاق بطولة السهم الفضي للقوس والسهم
ثقافة القليوبية تحتفي بـ أشرف أبو اليزيد: كتاباته رحلة شعرية مزجت بين الفلسفة والوجع الإنساني
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة
التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في 3 عقارات بأحياء في القاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسرار السعادة الزوجية..أشياء يجب أن تتوقفي عن فعلها فورًا

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
هاجر هانئ

في بعض الأحيان لا توجد مشاكل صارخة في العلاقة الزوجية ومع ذلك فإن النساء في العلاقة غير سعيدات، من الممكن أن يكون هناك توافق تام بين شخصين، وأن يتعايشا جيدا، وأنهما يعرفان كيفية إجراء محادثة والحفاظ على هذه الشرارة على قيد الحياة.

إذا كنت شخصا يريد تعزيز علاقتك مع شريكك وتصبح زوجة أكثر سعادة، فهناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب أن تعرفها والتي ستساعد في الاحتفاظ بك في مكان جيد.


 

أسرار السعادة الزوجية

توقف عن محاولة تغيير  طبع زوجك

غالبا ما تحاول الكثير من النساء تغيير جوانب معينة من أزواجهن من أجل جعلهن نسخة أفضل من أنفسهن. ومع ذلك، ما لا تدركه النساء هو أنه عندما تحب شخصا ما، فإنك لا تتوقع منه أن يتغير وفقا لك. في الواقع، أنت تحتضن كل عيوبهم ، عندما تتوقف عن محاولة تغيير زوجك، سترى بطبيعة الحال فرقا في علاقتك وسيكون كل شيء إيجابيا.

لا تحمل ضغينة ضد زوجك وتواصل بدلا من ذلك

من المهم جدا في العلاقة التواصل مع شريكك حول كل شيء، سواء كنت مستاء من شيء ما، أو شيء ما يزعجك، أو تشعر أنك تعرضت للظلم، أو تشعر أن زوجك لا يتصرف بالطريقة الصحيحة - بغض النظر عن السبب، فأنت تتواصل دائما بدلا من تحمل ضغينة ضد الشخص، هذا بالتأكيد سيجعلك زوجة أكثر سعادة ويحسن جودة علاقتك أيضا.

توقف عن توقع أن يقرأ زوجك مزاجك

تميل الكثير من النساء إلى توقع من أزواجهن قياس مزاجهن ومعرفة ما هو الخطأ فيهن دون التواصل حقا بشأن ذلك. ومع ذلك، تحتاج النساء إلى أن يكونوا أكثر عقلانية قليلا ويحتاجن إلى فهم أن الرجال ليس لديهم استبصار للتنبؤ بما هو الخطأ، لهذا السبب عليك دائما التواصل والتعبير عن نفسك من أجل حل المشكلات وبناء علاقة أفضل.
 

توقف عن مقارنة زوجك بالآخرين

إجراء مقارنات بين زوجك والآخرين هو أمر لا يصح على الإطلاق، لن تقلل من شأن شريكك إذا فعلت ذلك فحسب، بل سيؤثر دائما على علاقتك، ما تحتاج النساء إلى فهمه هو أن كل شخص مختلف وكل شخص لديه مجموعة فريدة من نقاط القوة والضعف الخاصة به. لذلك، فإن مقارنة زوجك بالآخرين هي محاولة عبثا.


توقف عن محاولة إملاء زوجك

بعض النساء لديهن هذا الميل إلى إملاء أزواجهن فيما يتعلق بما يجب أن يفعلوه وما لا ينبغي عليهن فعله، يمكن أن يسبب هذا صراعا غير ضروري في العلاقة ويخلق تيارا كامنا من التوتر، أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن تثق في حكم زوجك وغريزته، إذا كان لديك رأي أو اقتراح لتقديمه، فأعطه لهم بطريقة مهذبة دون فرضه حقا على شريكك.

المصدر: timesnownews

العلاقة الزوجية أسرار السعادة الزوجية السعادة النساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

استشاري : الهواتف الذكية تضاعف مشكلات جفاف العين لدى الأطفال

صورة أرشيفية

سفير الاحتلال بالأمم المتحدة: اليوم التالي بغزة في اجتماع ترامب ونتنياهو

الكرملين

روسيا: تهديد زيلينسكي بضرب الكرملين غير مسؤول

بالصور

إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات

ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد