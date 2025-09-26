أخطر أنواع الجبن على أطفالك في المدرسة.. ابتعدي عنها

تحرص الأمهات على تجهيز وجبات صحية لأطفالهن، لكن بعض أنواع الجبن التي نضعها في "اللانش بوكس" قد تضر بصحة الصغار بدل أن تفيدهم.



أخطر أنواع الجبن التي يجب تجنبها للأطفال في المدرسة:

الجبن المطبوخ (المثلثات ) يحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والمواد الحافظة، ما قد يرهق الكبد والجهاز الهضمي.

الجبن المعلب (المحفوظ لفترات طويلة): غالبًا غني بالملح والصوديوم، مما يرفع خطر إصابة الطفل بارتفاع ضغط الدم مبكرًا.



الجبن المدخن: يحتوي على مواد كيميائية ضارة نتيجة التدخين الصناعي، قد تؤثر على مناعة الطفل.



الجبن الرخيص مجهول المصدر: قد يكون مصنعًا من زيوت مهدرجة ومساحيق غير طبيعية، وهو الأخطر على الإطلاق.



البدائل الصحية:

الجبن القريش الطازج.

الجبن الأبيض البلدي منخفض الملح.

الجبن الشيدر الطبيعي بكميات معتدلة.

الجبن المصنع من ألبان موثوقة وخالية من المواد الحافظة.



تذكري أن وجبة المدرسة أساس نشاط طفلك خلال اليوم، فاختيار نوع الجبن الصحيح يحميه من أضرار صحية على المدى الطويل.