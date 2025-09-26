قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحا
طريفة إستخراج قيد عائلي أون لاين
قبل الإعلان الرسمي.. 10 مقاعد على الأقل محجوزة للمرأة بتعيينات الشيوخ
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة
توريد القمح والحبوب.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي
معتزة عبد الصبور لصدى البلد: لم أعتزل الفن وأتمنى العودة قريبا.. فيديو
ديمتري دلياني لـ صدى البلد: دولة الابادة تحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة تطهير عرقي
سعر الدولار صباح اليوم الجمعة 26-9-2025
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
مرأة ومنوعات

أخطر أنواع الجبن على أطفالك في المدرسة.. ابتعدي عنها

الجبن
الجبن
ريهام قدري

تحرص الأمهات على تجهيز وجبات صحية لأطفالهن، لكن بعض أنواع الجبن التي نضعها في "اللانش بوكس" قد تضر بصحة الصغار بدل أن تفيدهم.
 

 أخطر أنواع الجبن التي يجب تجنبها للأطفال في المدرسة:
الجبن المطبوخ (المثلثات )  يحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والمواد الحافظة، ما قد يرهق الكبد والجهاز الهضمي.
الجبن المعلب (المحفوظ لفترات طويلة): غالبًا غني بالملح والصوديوم، مما يرفع خطر إصابة الطفل بارتفاع ضغط الدم مبكرًا.


الجبن المدخن: يحتوي على مواد كيميائية ضارة نتيجة التدخين الصناعي، قد تؤثر على مناعة الطفل.


الجبن الرخيص مجهول المصدر: قد يكون مصنعًا من زيوت مهدرجة ومساحيق غير طبيعية، وهو الأخطر على الإطلاق.
 

 البدائل الصحية:
الجبن القريش الطازج.
الجبن الأبيض البلدي منخفض الملح.
الجبن الشيدر الطبيعي بكميات معتدلة.
الجبن المصنع من ألبان موثوقة وخالية من المواد الحافظة.
 

 تذكري أن وجبة المدرسة أساس نشاط طفلك خلال اليوم، فاختيار نوع الجبن الصحيح يحميه من أضرار صحية على المدى الطويل.

الجبن جبن غير صحية جبن

