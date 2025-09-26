تكرار التبول.. هل هو طبيعي أم علامة على مشكلة صحية؟

كثرة التبول هي الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد طوال النهار والليل، يمكن أن تحدث لأي شخص، لكنها أكثر شيوعًا إذا أصيب بها من فوق سن السبعين، أو للسيدة الحامل، أو من يعاني من تضخم البروستاتا.

التهابات المسالك البولية هي السبب الأكثر شيوعًا، يعتمد العلاج على السبب الكامن

ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى كثرة التبول؟

يمكن أن تتسبب العديد من الحالات والعوامل الأخرى في كثرة التبول، بما في ذلك:

أمراض المسالك البولية والمثانة والحوض

الحمل

السكري

بروستاتا متضخمة

الحالات التي تؤثر على جهازك العصبي

الأدوية والمواد الأخرى

أمراض المسالك البولية والمثانة والحوض

التهابات المسالك البولية هي السبب الأكثر شيوعًا لكثرة التبول، التهابات المسالك البولية هي عدوى بكتيرية تصيب الجهاز البولي، وعادةً ما تؤثر على:

الكلى

مجرى البول

المثانة البولية

ماذا يمكنني أن أفعل في المنزل لعلاج كثرة التبول طبيعيا؟

إذا لم تكن تعاني من التهاب المسالك البولية أو أي حالة مرضية كامنة أخرى، فهناك العديد من التغييرات في نمط حياتك التي قد تساعدك على التحكم في كثرة التبول، قد تشمل هذه التغييرات ما يلي:

تجنب شرب السوائل قبل النوم بساعتين

الحد من كمية الكافيين التي تشربها، بما في ذلك المشروبات الغازية والشاي والقهوة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين.

المصدر Cleveland clinic