التبول اللاإرادي أثناء النوم من المشكلات الشائعة التي يمر بها الأطفال، خصوصاً في السنوات الأولى من العمر. ورغم أنه غالباً ما يكون طبيعياً ويزول مع النمو، إلا أن استمرار المشكلة قد يسبب قلقاً للطفل والأهل على حد سواء.

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

الخبر الجيد أن هناك بعض الحيل البسيطة والفعالة التي تساعد في تقليل المشكلة تدريجياً حتى تختفي تماماً، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. تحديد مواعيد شرب السوائل

من المهم تقليل كمية السوائل التي يتناولها الطفل قبل النوم بساعتين، خاصة المشروبات الغازية أو العصائر المحلاة. يمكنه شرب الماء بحرية خلال النهار، لكن يُفضل تخفيفها تدريجياً مع اقتراب موعد النوم.

2. التبول قبل النوم مباشرة

عوّدي طفلك على الذهاب إلى الحمام قبل النوم حتى لو لم يشعر بالحاجة. هذه العادة تساعد على تفريغ المثانة وتقليل احتمالية التبول الليلي.

3. الاستيقاظ ليلاً للتبول

يمكنك إيقاظ طفلك مرة خلال الليل للذهاب إلى الحمام، خصوصاً إذا لاحظت أن المشكلة تحدث دائماً في ساعة محددة تقريباً.

4. تدريب المثانة

شجعي طفلك على تأخير الذهاب إلى الحمام لدقائق قليلة أثناء النهار، فهذا يساعد على تقوية عضلات المثانة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالبول لفترة أطول.

5. استخدام جدول المكافآت

الأطفال يتجاوبون بشكل رائع مع التحفيز الإيجابي، يمكنك وضع جدول صغير بجوار سريره وتسجيل الأيام التي يمر فيها دون تبول ليلي، ثم منحه ملصقاً أو مكافأة بسيطة تعزز ثقته بنفسه وتشجعه على الاستمرار.

6. توفير أجواء آمنة ومريحة

التوتر والقلق قد يزيدان المشكلة. لذلك احرصي على تهدئة طفلك قبل النوم، سواء من خلال قراءة قصة أو التحدث معه بلطف، حتى ينام وهو مطمئن.

7. استخدام غطاء واقٍ للفراش

رغم أن هذه ليست حلاً للمشكلة، إلا أنها تقلل من الإرهاق الناتج عن تغيير الفراش باستمرار، وتمنح الطفل راحة نفسية لأنه لا يشعر بالذنب عند حدوث التبول.