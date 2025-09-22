حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
ببولاق الدكرور والدقي.. محافظ الجيزة يقرر إيقاف المقصرين عن العمل وإحالتهم للتحقيق
حالة طرد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بتروجيت وغزل المحلة
أسماء عبد الحفيظ

التبول اللاإرادي أثناء النوم من المشكلات الشائعة التي يمر بها الأطفال، خصوصاً في السنوات الأولى من العمر. ورغم أنه غالباً ما يكون طبيعياً ويزول مع النمو، إلا أن استمرار المشكلة قد يسبب قلقاً للطفل والأهل على حد سواء. 

الخبر الجيد أن هناك بعض الحيل البسيطة والفعالة التي تساعد في تقليل المشكلة تدريجياً حتى تختفي تماماً، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. تحديد مواعيد شرب السوائل
من المهم تقليل كمية السوائل التي يتناولها الطفل قبل النوم بساعتين، خاصة المشروبات الغازية أو العصائر المحلاة. يمكنه شرب الماء بحرية خلال النهار، لكن يُفضل تخفيفها تدريجياً مع اقتراب موعد النوم.

2. التبول قبل النوم مباشرة
عوّدي طفلك على الذهاب إلى الحمام قبل النوم حتى لو لم يشعر بالحاجة. هذه العادة تساعد على تفريغ المثانة وتقليل احتمالية التبول الليلي.

3. الاستيقاظ ليلاً للتبول
يمكنك إيقاظ طفلك مرة خلال الليل للذهاب إلى الحمام، خصوصاً إذا لاحظت أن المشكلة تحدث دائماً في ساعة محددة تقريباً.

4. تدريب المثانة
شجعي طفلك على تأخير الذهاب إلى الحمام لدقائق قليلة أثناء النهار، فهذا يساعد على تقوية عضلات المثانة وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالبول لفترة أطول.

5. استخدام جدول المكافآت
الأطفال يتجاوبون بشكل رائع مع التحفيز الإيجابي، يمكنك وضع جدول صغير بجوار سريره وتسجيل الأيام التي يمر فيها دون تبول ليلي، ثم منحه ملصقاً أو مكافأة بسيطة تعزز ثقته بنفسه وتشجعه على الاستمرار.

6. توفير أجواء آمنة ومريحة
التوتر والقلق قد يزيدان المشكلة. لذلك احرصي على تهدئة طفلك قبل النوم، سواء من خلال قراءة قصة أو التحدث معه بلطف، حتى ينام وهو مطمئن.

7. استخدام غطاء واقٍ للفراش
رغم أن هذه ليست حلاً للمشكلة، إلا أنها تقلل من الإرهاق الناتج عن تغيير الفراش باستمرار، وتمنح الطفل راحة نفسية لأنه لا يشعر بالذنب عند حدوث التبول.

