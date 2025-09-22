ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

يحتوي مزيج الزبادي والثوم على فوائد صحية متعددة مثل تقوية المناعة، وتحسين الهضم، وتطهير الجسم من السموم، وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى دوره في تعزيز صحة العظام والجهاز الهضمي.

ووفقا لموقع بولد سكاى،ينصح بتناول فص ثوم واحد مفروم مع كوب من الزبادي، ويمكن إضافة عصرة ليمون، وتركه في الثلاجة لنصف ساعة قبل تناوله يوميًا، مع استشارة الطبيب قبل إدخال هذا المزيج في نظامك الغذائي.

فوائد مزج الثوم مع الزبادى..

1-تتميّز بالخصائص المُضادّة للأكسدة، ممّا يجعلُ منها أساساً لتقوية الجهاز المناعيّ في الجسم، وتقاوم بشكل خاصّ الشوارد أو الجذور الحُرة، وبالتالي تقلّل احتماليّة الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة، خاصّة سرطان المهبل.

2- يمكن أن تخفض معدل الكوليسترول غير المفيد في الجسم، مما يُعزّز من وصول الأكسجين وتدفّقه إلى كافّة أنحاء الجسم وفي الدم، ويقي بالتالي من أمراض القلب، وتصلّب وانسداد الشرايين، والأوعية الدمويّة، ويقلّل من احتماليّة الجلطات والسكتات القلبيّة والدماغيّة.

3- يعتبر مفيداً جداً لصّحة المرأة الحامل وصحة جنينها، وذلك بفضل احتواء كلٍّ من هذه المركبات على نسبة عالية من حمض الفوليك، والذي يقلل بدوره من احتمالية الإصابة بتشوّهات الجنين والعيوب الخلقيّة، ويضمنُ ولادته بصّحة جيدة ونموّ متكامل.

4- يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب وفيتامين ب12 بشكل خاصّ، والذي يعدُّ أساساً لصحة الوظائف الدماغيّة والتوازن في الجسم، ويلعب دوراً بارزاً في التقليل من احتمالية الإصابة بالزهايمر.

5- غنيّ بالكالسيوم المفيد جداً لصّحة وقوة الجسم، ونموّ العضلات والعظام. يعدّ ضروريّاً جداً لصّحة بصيلات وجذور الشعر، وذلك بفضلِ قدرة الزبادي على ترطيب فروة الرأس وتغذيتها، مما يقي من جفافها ومن ظهور القشرة، كما يقوّي الثوم الغنيّ بعنصر الكبريت الشعر ويحفّز على نموّه، ويحتوي على نسبة جيّدة من مادة الأليسين المحاربة للفطريات والبكتيريا والجراثيم، والتي تقلل بدورها من الأمراض الجلديّة المختلفة.

6-يمكن أن يحارب مشاكل الجهاز التنفسيّ، ويُقلّل من الأعراض المرافقة له، بما في ذلك الزكام، والسعال، والالتهابات المختلفة، كما يعالج حالات الإنفلونزا والأمراض الشعبيّة المختلفة.