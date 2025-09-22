قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 صورة ترصد انتظام الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة اليوم
دعاء آخر أيام شهر ربيع الأول.. لا تفوته يجلب لك خير الدنيا والآخرة
الخارجية الألمانية: هدفنا إقامة دولة فلسطينية ولا سبيل سوى حل الدولتين
بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب
وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا
إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة
مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة
حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية السنغافورية مع زيارة الرئيس شانموجاراتنام إلى القاهرة
تلقي الهدايا والجمع بين وظيفتين.. محظورات على موظفي القطاع الخاص في القانون الجديد
مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
رنا عصمت

يحتوي مزيج الزبادي والثوم على فوائد صحية متعددة مثل تقوية المناعة، وتحسين الهضم، وتطهير الجسم من السموم، وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى دوره في تعزيز صحة العظام والجهاز الهضمي. 

ووفقا لموقع بولد سكاى،ينصح بتناول فص ثوم واحد مفروم مع كوب من الزبادي، ويمكن إضافة عصرة ليمون، وتركه في الثلاجة لنصف ساعة قبل تناوله يوميًا، مع استشارة الطبيب قبل إدخال هذا المزيج في نظامك الغذائي.

فوائد مزج الثوم مع الزبادى..

 

1-تتميّز بالخصائص المُضادّة للأكسدة، ممّا يجعلُ منها أساساً لتقوية الجهاز المناعيّ في الجسم، وتقاوم بشكل خاصّ الشوارد أو الجذور الحُرة، وبالتالي تقلّل احتماليّة الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة، خاصّة سرطان المهبل.

2- يمكن أن تخفض معدل الكوليسترول غير المفيد في الجسم، مما يُعزّز من وصول الأكسجين وتدفّقه إلى كافّة أنحاء الجسم وفي الدم، ويقي بالتالي من أمراض القلب، وتصلّب وانسداد الشرايين، والأوعية الدمويّة، ويقلّل من احتماليّة الجلطات والسكتات القلبيّة والدماغيّة.

3- يعتبر مفيداً جداً لصّحة المرأة الحامل وصحة جنينها، وذلك بفضل احتواء كلٍّ من هذه المركبات على نسبة عالية من حمض الفوليك، والذي يقلل بدوره من احتمالية الإصابة بتشوّهات الجنين والعيوب الخلقيّة، ويضمنُ ولادته بصّحة جيدة ونموّ متكامل.

4- يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب وفيتامين ب12 بشكل خاصّ، والذي يعدُّ أساساً لصحة الوظائف الدماغيّة والتوازن في الجسم، ويلعب دوراً بارزاً في التقليل من احتمالية الإصابة بالزهايمر.

5- غنيّ بالكالسيوم المفيد جداً لصّحة وقوة الجسم، ونموّ العضلات والعظام. يعدّ ضروريّاً جداً لصّحة بصيلات وجذور الشعر، وذلك بفضلِ قدرة الزبادي على ترطيب فروة الرأس وتغذيتها، مما يقي من جفافها ومن ظهور القشرة، كما يقوّي الثوم الغنيّ بعنصر الكبريت الشعر ويحفّز على نموّه، ويحتوي على نسبة جيّدة من مادة الأليسين المحاربة للفطريات والبكتيريا والجراثيم، والتي تقلل بدورها من الأمراض الجلديّة المختلفة.

6-يمكن أن يحارب مشاكل الجهاز التنفسيّ، ويُقلّل من الأعراض المرافقة له، بما في ذلك الزكام، والسعال، والالتهابات المختلفة، كما يعالج حالات الإنفلونزا والأمراض الشعبيّة المختلفة.

مزج الثوم مع الزبادى فوائد الزبادى مع الثوم الزبادى و الثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

هلا السعيد

هلا السعيد تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

أحمد فؤاد هَنو

وزير الثقافة يفتتح الدورة 61 من صالون القاهرة "المغامرون في الفن التشكيلي"

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

بالصور

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز "موركس دور"

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد