أجمل فصول العام.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام الخريف
شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
جمال العدل: زيزو يذكرني بمسلسل خيانة عهد
انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الإثنين
5 أعمال ينال صاحبها عذاب القبر.. حذر منها النبي
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025
الرئاسة الفرنسية: حدود الدولة الفلسطينية عند 1967.. والضفة خط أحمر
إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي
ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
مرأة ومنوعات

بدون حرمان… طريقة عمل بيتزا بدقيق القمح الكامل

طريقة عمل بيتزا بدقيق القمح الكامل
طريقة عمل بيتزا بدقيق القمح الكامل
هاجر هانئ

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل  بيتزا بدقيق القمح الكامل، فيمكنك تناولها بطريقة صحية و شهية خلال اتباع الحميات الغذائية المتنوعة.

مقادير  بيتزا بدقيق القمح الكامل


● 1 كيلو دقيق القمح الكامل

● 1 و¼ كوب لبن

● 1 و¼ كوب ماء

● ¼ كوب زيت زيتون

● 1 ملعقة كبيرة خميرة

● 2 ملعقة كبيرة عسل

● ¼ ملعقة صغيرة ملح

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

صلصة البيتزا:
● 1 كيلو طماطم مشوية في الفرن
● 2 بصلة مشوية في الفرن
● 2 رأس ثوم مشوية في الفرن
● 5 فص ثوم سليم
● ريحان فريش
● زعتر مجفف
● ملح
● فلفل


للوجه:
● جبنة موتزاريلا
● طماطم شرائح
● بصل شرائح
● زيتون أسود
● زيتون أخضر
● مشروم
● فلفل أخضر
● تونة
● باربكيو صوص
● رانش صوص


طريقة تحضير بيتزا بدقيق القمح الكامل


توضع الخميرة في بولة مع ماء و عسل وتقلب المكونات
في بولة، يوضع دقيق، ملح، بيكنج باودر، لبن، زيت زيتون، و تقلب المكونات جيداً ثم تضاف بولة الخميرة السابقة، و تقلب المكونات جيداً للحصول على عجين البيتزا المطلوبة.
تترك العجين ليخمر
على سطح مستوي يوضع قليل من الدقيق ثم يفرد العجين
يشكل عجين البيتزا حسب الرغبة.
في محضر الطعام، توضع طماطم مشوية، بصلة مشوية، رأس ثوم مفروم، ثوم صحيح، ريحان فريش، زعتر مجفف، وملح و فلفل للحصول على صوص البيتزا المطلوب.
يوضع الصوص على وجه البيتزا
يوضع على الوجه بصل حلقات، تونة، حلقات فلفل رومي، زيتون أسود حلقات، مشروم حلقات، جبنة موتزاريلا
توضع البيتزا في الفرن و تترك حتى تمام الطهي
يوضع على الوجه صوص باربكيو أو رانش صوص حسب الرغبة
ثم تقدم.

