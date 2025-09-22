بدون حرمان… طريقة عمل بيتزا بدقيق القمح الكامل

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا بدقيق القمح الكامل، فيمكنك تناولها بطريقة صحية و شهية خلال اتباع الحميات الغذائية المتنوعة.

مقادير بيتزا بدقيق القمح الكامل



● 1 كيلو دقيق القمح الكامل

● 1 و¼ كوب لبن

● 1 و¼ كوب ماء

● ¼ كوب زيت زيتون

● 1 ملعقة كبيرة خميرة

● 2 ملعقة كبيرة عسل

● ¼ ملعقة صغيرة ملح

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

صلصة البيتزا:

● 1 كيلو طماطم مشوية في الفرن

● 2 بصلة مشوية في الفرن

● 2 رأس ثوم مشوية في الفرن

● 5 فص ثوم سليم

● ريحان فريش

● زعتر مجفف

● ملح

● فلفل



للوجه:

● جبنة موتزاريلا

● طماطم شرائح

● بصل شرائح

● زيتون أسود

● زيتون أخضر

● مشروم

● فلفل أخضر

● تونة

● باربكيو صوص

● رانش صوص



طريقة تحضير بيتزا بدقيق القمح الكامل



توضع الخميرة في بولة مع ماء و عسل وتقلب المكونات

في بولة، يوضع دقيق، ملح، بيكنج باودر، لبن، زيت زيتون، و تقلب المكونات جيداً ثم تضاف بولة الخميرة السابقة، و تقلب المكونات جيداً للحصول على عجين البيتزا المطلوبة.

تترك العجين ليخمر

على سطح مستوي يوضع قليل من الدقيق ثم يفرد العجين

يشكل عجين البيتزا حسب الرغبة.

في محضر الطعام، توضع طماطم مشوية، بصلة مشوية، رأس ثوم مفروم، ثوم صحيح، ريحان فريش، زعتر مجفف، وملح و فلفل للحصول على صوص البيتزا المطلوب.

يوضع الصوص على وجه البيتزا

يوضع على الوجه بصل حلقات، تونة، حلقات فلفل رومي، زيتون أسود حلقات، مشروم حلقات، جبنة موتزاريلا

توضع البيتزا في الفرن و تترك حتى تمام الطهي

يوضع على الوجه صوص باربكيو أو رانش صوص حسب الرغبة

ثم تقدم.