قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الخيار المخلل السريع.

طريقة عمل المخلل (الخيار مثلاً) باختصار:





المكونات:



خيار (صغير الحجم)



ماء



خل أبيض



ملح



ثوم (اختياري)



فلفل حار أو حبوب كمون (اختياري)





الطريقة لعمل الخيار السريع:





1. اغسل الخيار جيدًا.



2. في برطمان نظيف، رص الخيار (يمكن إضافة الثوم والفلفل).



3. اخلط الماء مع الخل والملح (ملعقة كبيرة ملح لكل كوب ماء تقريبًا).



4. صب المزيج في البرطمان حتى يغمر الخيار تمامًا.



5. أغلق البرطمان بإحكام واتركه في مكان بارد لعدة أيام (3–7 أيام حسب درجة الحرارة).