مرأة ومنوعات

أسباب غير متوقعة للتبول اللاإرادي

التبول اللا إرادى
التبول اللا إرادى
اسماء محمد

يعد التبول اللاإرادى من المشكلات الصحية المحرجة بين الاطفال الصغار.. فما علاجها؟!

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك هناك مجموعة من العوامل  والمشاكل التي تؤدي  دورًا كبيرة في الإصابة ب التبول اللاارادي، ومنها:

المثانة الصغيرة

 فربما لا تكون مثانة طفلك قد نمَت بما يكفي للاحتفاظ بكل البول المتجمع فيها أثناء الليل.


عدم إدراك امتلاء المثانة

إذا لم يكتمل نمو الأعصاب التي تتحكم في المثانة، فقد لا يوقظ امتلاء المثانة طفلك، وخاصةً إذا كان طفلك ينام نومًا عميقًا.
اختلال الهرمونات و أثناء الطفولة، لا ينتج بعض الأطفال ما يكفي من الهرمون المضاد لإدرار البول، ويُطلق عليه اختصارًا أيضًا ADH ويبطئ هذا الهرمون المضاد لإدرار البول كمية البول التي تُنتج في الليل.

التبول اللاإرادي


عدوى المسالك البولية

 ويُطلق عليه عدوى الجهاز البولي، وقد تجعل هذه العدوى من الصعب على طفلك السيطرة على حاجته الملحة إلى التبول وقد تشمل أعراضها التبول في الفراش والتبول دون قصد نهارًا وكثرة مرات التبول وإخراج بول أحمر أو ورديًا والألم أثناء التبول.


انقطاع النفس النومي

 يكون التبول في الفراش أحيانًا من مؤشرات الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي وانقطاع النفس النومي هو حالة ينقطع فيها تنفس الطفل أثناء النوم وغالبًا يكون بسبب تورم وتهيج اللوزتين أو الغدانيات أو تضخمها وقد تشمل أعراضه الأخرى الشخير والنعاس أثناء النهار.


السكري

يكون التبول في الفراش أول مؤشر للإصابة بالسكري، بالنسبة للطفل الذي لم يكن يتبول في الفراش عادةً وقد تشمل الأعراض الأخرى التبول بكميات كبيرة من البول في المرة الواحدة وزيادة العطش والإرهاق الشديد وفقدان الوزن على الرغم من حالة الشهية الجيدة.

التبول اللاإرادي


الإمساك المستمر

 لا يتبرز الطفل المصاب بالإمساك بما يكفي في كثير من الأحيان، وقد يكون البراز صلبًا وجافًا وعندما يستمر الإمساك لمدة طويلة، قد يحدث خلل وظيفي للعضلات المشاركة في إخراج البول والبراز ويسهم ذلك في حدوث التبول في الفراش.


مشكلة في المسالك البولية أو الجهاز العصبي في أحيان نادرة، يرتبط التبول في الفراش باختلاف في بنية المسالك البولية أو الجهاز العصبي.


عوامل الخطر


يمكن أن يتعرض أي طفل للتبول في الفراش، ولكنه شائع بين الأطفال الذكور أكثر من الإناث بمعدل الضعف تقريبًا.

ترتبط عدة عوامل بزيادة خطر الإصابة بالتبول في الفراش، ومنها:

التوتر والقلق

 قد تؤدي الأحداث المسبِّبة للتوتر إلى التبول في الفراش. تشمل الأمثلة إنجاب طفل جديد في العائلة، أو بدء العام الدراسي الجديد، أو النوم بعيدًا عن المنزل.


السيرة المَرَضية العائلية

إذا اعتاد أحد والدي الطفل أو كلاهما على التبول في الفراش في مرحلة الطفولة، فيزيد احتمال إصابة طفلهما بهذا السلوك أيضًا.


اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD)

تكون ظاهرة التبول في الفراش أكثر شيوعًا عند الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط

التبول اللاإرادي أسباب التبول اللاإرادي التبول اللاإرادي عند الأطفال التبول الليلي ضيق التنفس

