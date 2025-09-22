7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رنا عصمت

يعد فيتامين ب 12 عنصرا غذائيا أساسيا، يدعم صحة الدماغ والجهاز العصبي، ويساعد في الوقت نفسه على تكوين خلايا الدم الحمراء، يستخدم الجسم هذه المادة لتكوين الحمض النووي (DNA)، وتوليد الطاقة من خلال تناول الطعام، تشمل المصادر الحيوانية الأساسية لفيتامين ب12 اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، لذلك قد لا يحصل بعض الأفراد على كميات كافية من نظامهم الغذائي، وخاصة النباتيين.


 

1- الدوخة: من العلامات الأولى للنقص بالفيتامين B12 هي نوبات الدوخة والدوار ستشعر بالدوخةعندما تصعد الدرج أو تنزله او تشعر بالدوخة عندما تقف بسرعة. هذه الوضعيات قد تكون خطرة إذا كانت لديك عوارض مزمنة بالدوار فاستشر الطبيب لتتلقى علاجاً يسد النقص بهذا الفيتامين.

2- كثرة النسيان

مرض الزهايمر أو من الخـرف فيما الواقع أنهم يعانون من النقص بالفيتامين B12  يمكنك التحقق من ذلك عبر إجراء فحص د م بسيط وتحسين ذاكرتك عبر اخذ مكملات الفيتامين B12.

3- ضعف العضلات

إذا كانت عضلاتك ضعيفة يعنى  أن نقص الأوكسجين في الخلايا العضلية ونقص الفيتامينB12 قد يؤدي إلى ضعف في العضلات وإلى تعب شديد. 

ذلك هو النقص بالفيتامين B12 الذي يعني نقصاً بكريات الد م الحمراء. والنتيجة أن جسمك سينتج المزيد من البيليروبن الذي سيجعل سحنتك شاحبة خالية من اللون.

4- الإبر والدبابيس

إن الكميات غير الكافية من الفيتامين B12 تؤدي إلى شعور بو خز وكأن الدبابيس تخزك، ستشعر بوخـز وخد ر في كل جسمك لا سيما في اليدين والقدمين وبشعور يشبه صدمة كهربائية تمر في الأنسجة العصبية.

5- الشعور بتعب غير مفهوم

 أن نقص كريات الدم الحمراء يؤدي إلى نقص في كميات الأوكسجين التي يتم نقلها إلى الجسم.

6- مشاكل العينين

إن النقص بالفيتامين B12 يسبب ضرراً للنظر. ومع أنها حالة نادرة إلا أن من الممكن أن يسبب النقص فيه اعتلالاً في أعصاب العينين مسبباً غشاوة في الرؤية

المصدر ديلى ميرور

