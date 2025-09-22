قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجمل فصول العام.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام الخريف
شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة
جمال العدل: زيزو يذكرني بمسلسل خيانة عهد
انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الإثنين
5 أعمال ينال صاحبها عذاب القبر.. حذر منها النبي
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025
الرئاسة الفرنسية: حدود الدولة الفلسطينية عند 1967.. والضفة خط أحمر
إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي
ظهور علم فلسطين.. برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني
أدعية بعد الصلاة اليومية.. أذكار مكتوبة احفظها على هاتفك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اللسان مؤشر لصحة القلب... معلومات لا تعرفها من قبل

قد يحمل اللسان  دلائل مدهشة عن صحة القلب من تغيرات طفيفة في اللون إلى تغيرات في الملمس، قد يكشف الانتباه عن صحتك أكثر مما تظن.

عندما يتعلق الأمر برصد العلامات المبكرة لصحة القلب، قد يعتقد معظم الأشخاص أن الشعور بعدم الراحة في الصدر أو حتى قراءات ضغط الدم قد يكون مفيدًا، فيلجأون إلى ذلك. ولكن هناك أمر آخر يُعَدّ، على نحوٍ مفاجئ، مؤشرًا على مدى كفاءة عمل القلب، إنه لسانك. لطالما أخذ الطب التقليدي اللسان في الاعتبار عند الحديث عن القلب وعلاجه. ووفقًا له، فإن اللسان مرآة للأعضاء الداخلية، والآن بدأت الدراسات الحديثة تدعم هذه الصلة المثيرة للاهتمام.

لماذا اللسان مهم؟

اللسان غني بالأعصاب والبكتيريا والأوعية الدموية، أي تغيرات في الدورة الدموية أو الصحة العامة للجسم قد تنعكس على سطح اللسان، كما وجد الباحثون أن اختلافات طلاء اللسان ولونه وملمسه قد تُشكل مؤشرًا على أمراض القلب والأوعية الدموية.

إليك ما يجب الانتباه إليه:

-لون

اللسان الصحي يكون عادةً وردي اللون مع طبقة بيضاء رقيقة

قد يشير اللسان الأرجواني الداكن أو الأحمر إلى ضعف الدورة الدموية، وقد يشير هذا أيضًا إلى مشاكل في القلب.

قد يكون اللسان الشاحب مؤشرا على فقر الدم أو انخفاض تدفق الدم، وكلاهما يعني أن القلب تحت الضغط.

-نَسِيج

قد يشير التورم أو الانتفاخ في اللسان إلى احتباس السوائل في الجسم، وهو ربما علامة على خلل في وظائف القلب.

يمكن أن تشير الشقوق العميقة في اللسان إلى حالات صحية مزمنة قد تؤثر أيضًا على الجهاز القلبي الوعائي.

-الطلاء

قد يشير وجود طبقة صفراء سميكة على اللسان إلى وجود التهاب جهازى، والذي من المعروف أيضًا أنه يساهم في الإصابة بأمراض القلب.

قد يشير غياب طبقة اللسان تمامًا إلى نقص غذائي، ما يُضعف دفاعات الجسم ضد الإجهاد القلبي.

أسباب تسارع ضربات القلب المفاجئ

تشير الأبحاث والدراسات الحديثة المتعلقة بالميكروبيوم أيضًا إلى أن التركيب البكتيري للسان يختلف لدى المصابين بأمراض القلب مقارنةً بالأشخاص الأصحاء، هذا يعني أن التغيرات السطحية على لسانك قد تكشف عن اختلالات داخلية مرتبطة بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

الخطوات الواجب اتباعها:

استخدم مجموعة أدوات الفحص الذاتي:

قم بمراقبة لسانك مرة واحدة يوميًا في ضوء طبيعي.

لاحظ أي تغيرات مستمرة في الملمس أو اللون أو الطلاء

قم بربط هذه الملاحظات بالوعي بأسلوب الحياة، مثل تصحيح النظام الغذائي، وإدارة الكوليسترول، ومراقبة ضغط الدم.

المصدر: timesnownews.

اللسان القلب أمراض القلب طلاء اللسان سطح اللسان

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

قرار الفصل

شوح بإيديه للمدير | قصة أول قرار فصل لطالب في العام الدراسي الجديد

الزمالك

لاعب برازيلي على أعتاب الزمالك.. تعرف على بيدرو روخا

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان ملفت.. شاهد

أصالة

فستان مروحة.. إطلالة أصالة تخطف الأنظار في حفلها بالساحل الشمالي

سماش برجر

بأقل التكاليف.. طريقة عمل السماش برجر في المنزل

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

