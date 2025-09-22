اللسان مؤشر لصحة القلب... معلومات لا تعرفها من قبل

قد يحمل اللسان دلائل مدهشة عن صحة القلب من تغيرات طفيفة في اللون إلى تغيرات في الملمس، قد يكشف الانتباه عن صحتك أكثر مما تظن.

عندما يتعلق الأمر برصد العلامات المبكرة لصحة القلب، قد يعتقد معظم الأشخاص أن الشعور بعدم الراحة في الصدر أو حتى قراءات ضغط الدم قد يكون مفيدًا، فيلجأون إلى ذلك. ولكن هناك أمر آخر يُعَدّ، على نحوٍ مفاجئ، مؤشرًا على مدى كفاءة عمل القلب، إنه لسانك. لطالما أخذ الطب التقليدي اللسان في الاعتبار عند الحديث عن القلب وعلاجه. ووفقًا له، فإن اللسان مرآة للأعضاء الداخلية، والآن بدأت الدراسات الحديثة تدعم هذه الصلة المثيرة للاهتمام.

لماذا اللسان مهم؟

اللسان غني بالأعصاب والبكتيريا والأوعية الدموية، أي تغيرات في الدورة الدموية أو الصحة العامة للجسم قد تنعكس على سطح اللسان، كما وجد الباحثون أن اختلافات طلاء اللسان ولونه وملمسه قد تُشكل مؤشرًا على أمراض القلب والأوعية الدموية.

إليك ما يجب الانتباه إليه:

-لون

اللسان الصحي يكون عادةً وردي اللون مع طبقة بيضاء رقيقة

قد يشير اللسان الأرجواني الداكن أو الأحمر إلى ضعف الدورة الدموية، وقد يشير هذا أيضًا إلى مشاكل في القلب.

قد يكون اللسان الشاحب مؤشرا على فقر الدم أو انخفاض تدفق الدم، وكلاهما يعني أن القلب تحت الضغط.

-نَسِيج

قد يشير التورم أو الانتفاخ في اللسان إلى احتباس السوائل في الجسم، وهو ربما علامة على خلل في وظائف القلب.

يمكن أن تشير الشقوق العميقة في اللسان إلى حالات صحية مزمنة قد تؤثر أيضًا على الجهاز القلبي الوعائي.

-الطلاء

قد يشير وجود طبقة صفراء سميكة على اللسان إلى وجود التهاب جهازى، والذي من المعروف أيضًا أنه يساهم في الإصابة بأمراض القلب.

قد يشير غياب طبقة اللسان تمامًا إلى نقص غذائي، ما يُضعف دفاعات الجسم ضد الإجهاد القلبي.

تشير الأبحاث والدراسات الحديثة المتعلقة بالميكروبيوم أيضًا إلى أن التركيب البكتيري للسان يختلف لدى المصابين بأمراض القلب مقارنةً بالأشخاص الأصحاء، هذا يعني أن التغيرات السطحية على لسانك قد تكشف عن اختلالات داخلية مرتبطة بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

الخطوات الواجب اتباعها:

استخدم مجموعة أدوات الفحص الذاتي:

قم بمراقبة لسانك مرة واحدة يوميًا في ضوء طبيعي.

لاحظ أي تغيرات مستمرة في الملمس أو اللون أو الطلاء

قم بربط هذه الملاحظات بالوعي بأسلوب الحياة، مثل تصحيح النظام الغذائي، وإدارة الكوليسترول، ومراقبة ضغط الدم.

المصدر: timesnownews.