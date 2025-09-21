في اليوم العالمي لـ الزهايمر .. هذه العلامات تدل على الإصابة

يصادف 21 سبتمبر اليوم العالمي لـ الزهايمر، ويعتبر هو السبب الأكثر شيوعا للخرف

ف مرض الزهايمر هو العملية البيولوجية التي تبدأ بظهور تراكم البروتينات في شكل لويحات الأميلويد والتشابكات العصبية الليفية في الدماغ، ويؤدي ذلك إلى موت خلايا الدماغ بمرور الوقت وتقلص الدماغ.

ويعاني حوالي 6.9 مليون شخص في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاما فأكثر مع مرض الزهايمر، من بينهم أكثر من 70٪ منهم في سن 75 عاما فما فوق من بين أكثر من 55 مليون شخص في العالم يعانون من الخرف، يقدر أن 60٪ إلى 70٪ مصابون بمرض الزهايمر.

أعراض مرض الزهايمر

تشمل الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر نسيان الأحداث أو المحادثات الأخيرة.

وبمرور الوقت، يؤدي مرض الزهايمر إلى فقدان خطير للذاكرة ويؤثر على قدرة الشخص على القيام بالمهام اليومية.

لا يوجد علاج لمرض الزهايمر، في المراحل المتقدمة، يمكن أن يسبب فقدان وظائف الدماغ الجفاف أو سوء التغذية أو العدوى، يمكن أن تؤدي هذه المضاعفات إلى الوفاة.

لكن الأدوية قد تحسن الأعراض أو تبطئ انخفاض التفكير، يمكن أن تساعد البرامج والخدمات في دعم الأشخاص المصابين بالمرض ومقدمي الرعاية لهم.



فقدان الذاكرة

هو العرض الرئيسي لمرض الزهايمر في وقت مبكر من المرض، قد يواجه الأشخاص صعوبة في تذكر الأحداث أو المحادثات الأخيرة. بمرور الوقت، تزداد الذاكرة سوءا وتحدث أعراض أخرى.

في البداية، قد يكون الشخص المصاب بالمرض على دراية بمواجهة صعوبة في تذكر الأشياء والتفكير بوضوح. مع تفاقم العلامات والأعراض، قد يكون أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء أكثر عرضة لملاحظة المشكلات.

وتؤدي تغيرات الدماغ من مرض الزهايمر إلى الأعراض التالية التي تزداد سوءا بمرور الوقت.

ذاكرة

يواجه الجميع مشكلة في الذاكرة في بعض الأحيان، ولكن فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر دائم. بمرور الوقت، يؤثر فقدان الذاكرة على القدرة على العمل في العمل وفي المنزل.

قد يقوم الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر:

كرر التصريحات والأسئلة مرارا وتكرارا.

انس المحادثات أو المواعيد أو الأحداث.

ضع العناصر في غير مكانها، وغالبا ما تضعها في أماكن لا معنى لها.

يضيعون في الأماكن التي اعتادوا أن يعرفوها جيدا.

انس أسماء أفراد العائلة والأشياء اليومية.

تواجه مشكلة في العثور على الكلمات الصحيحة أو التعبير عن الأفكار أو إجراء المحادثات.



التفكير والاستدلال

يسبب مرض الزهايمر صعوبة في التركيز والتفكير، خاصة حول المفاهيم المجردة مثل الأرقام، القيام بأكثر من مهمة واحدة في وقت واحد أمر صعب بشكل خاص. قد يكون من الصعب إدارة الشؤون المالية وموازنة دفاتر الشيكات ودفع الفواتير في الوقت المحدد، في النهاية قد لا يتعرف الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر على الأرقام.

إصدار الأحكام والقرارات

مرض الزهايمر يجعل من الصعب اتخاذ قرارات وأحكام معقولة، قد يتخذ الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر خيارات سيئة في البيئات الاجتماعية أو يرتدون ملابس لنوع الطقس الخاطئ، قد يكون من الصعب حل المشاكل اليومية، قد لا يعرف الشخص المصاب بمرض الزهايمر كيفية التعامل مع حرق الطعام على الموقد أو كيفية اتخاذ القرارات عند القيادة.

تخطيط وتنفيذ المهام المألوفة

يمكن أن تكون الأنشطة الروتينية التي تنطوي على إكمال الخطوات بترتيب معين صعبة أيضا على الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، قد يواجهون مشكلة في التخطيط وطهي وجبة أو لعب لعبة مفضلة، مع تقدم مرض الزهايمر، ينسى الأشخاص كيفية القيام بالمهام الأساسية مثل ارتداء الملابس والاستحمام.

التغييرات في الشخصية والسلوك

يمكن أن تؤثر تغيرات الدماغ التي تحدث في مرض الزهايمر على الحالة المزاجية والسلوكيات. قد تتضمن الأعراض ما يلي:

الاكتئاب.

فقدان الاهتمام بالأنشطة.

الانسحاب الاجتماعي.

تقلب المزاج.

عدم الثقة بالآخرين.

الغضب أو العدوان.

تغيرات في عادات النوم.

تجول.

فقدان الموانع.

الأوهام، مثل الاعتقاد بأن شيئا ما قد سرق عندما لم يكن كذلك.



المهارات المحفوظة

على الرغم من التغييرات الكبيرة في الذاكرة والمهارات، فإن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر قادرون على الحفاظ على بعض المهارات حتى مع تفاقم الأعراض، تعرف هذه بالمهارات المحفوظة، قد تشمل القراءة أو الاستماع إلى الكتب أو سرد القصص أو مشاركة الذكريات أو الغناء أو الاستماع إلى الموسيقى أو الرقص أو الرسم أو القيام بالحرف اليدوية.

قد تستمر المهارات المحفوظة لفترة أطول لأنها تدار بواسطة أجزاء من الدماغ المتأثرة في مراحل لاحقة من المرض.

