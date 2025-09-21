ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر عشبة ذات أوراق خضراء رمادية ورائحة مركزة، تضيف إلى الطعام نكهة قوية، ولها فوائد صحية عند تناولها طازجة أو جافة، أو نقعها وشربها شايا،كما انهيحتوي على النحاس والحديد والمنغنيز وفيتامين "ب"، وفيه أيضا فينولات، وهي مواد مطهرة ومضادة للبكتيريا.

فوائد الزعتر الصحية..

1- مضاد حيوي طبيعي

إن المواد المسؤولة عن الطعم في نبات الزعتر لديها القدرة على التعامل مع البكتيريا والفطريات على نحو أكثر فعالية من المضادات الحيوية.

2- علاج أمراض الجهاز التنفسي

من فوائد الزعتر أنه يحتوي على بعض المواد مثل: العفص، والبورنيول (Borneol)، والثوجون (Thujone)، ولينالول (Linalool)، وهذه المواد عمومًا تعتبر مفيدة جدًا في علاج ظواهر فصل الشتاء وحل مشاكل الجهاز التنفسي، مثل:

السعال الرطب.

الربوّ.

التهاب الشعب الهوائية المزمن.

تخفيف الانسداد وموازنة فائض أو نقص المخاط، وهو أمر مهم جدًا في حالات نزلات البرد.

3- علاج مشاكل الجهاز الهضمي

من فوائده أنه يعالج المشاكل والتلوث في الجهاز الهضمي، من:

الغازات.

الإسهال.

الطفيليات.

البكتيريا المسببة للأمراض وهو مضاد للبكتيريا.

كما يعتبر مفيدًا في عميلة تنظيف الدم والالتهابات في المسالك البوليّة.

4- محاربة الأمراض السرطانية

بالإضافة إلى فوائد الزعتر العديدة في علاج ظواهر فصل الشتاء المختلفة، فإن لهذا النبات الرائع مكونين فعاليين إضافيين وهما: مروبين (Mrobin) وحمض أورسليك (Ursolic acid)، وهذان المكونان يحظيان اليوم بالكثير من الاهتمام من قبل المجتمع البحثي، فمؤخرًا اكتشف أن هذه المكونات الفعالة قد تمنع نمو الأورام السرطانية وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

5-علاج البشرة

يمكن استخدام زيت الزعتر بنسبة 3% في علاج الالتهابات الفطرية الجلدية الخفيفة إلى المتوسطة.

كما يقلل من الالتهابات والتهيج الذي يصيب البشرة، مثل: الأكزيما، وحب الشباب نظرًا لخصائصه التي تحُارب البكتيريا المُسببة لحب الشباب.

المصدر ديلي ميرور