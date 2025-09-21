حيل سريعة لخفض ضغط الدم المرتفع في دقائق

‏‎يؤثر ارتفاع ضغط الدم على العديد من الأشخاص حول العالم، غالبا ما يطلق عليه "القاتل الصامت" لأن ما يصل إلى 16 مليون أمريكي لا يدركون أنهم مصابون بالحالة.

يمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم غير المعالج من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، يحدث ارتفاع ضغط الدم بسبب تشديد الأوعية الدموية الصغيرة جدا التي تسمى الشرايين. نتيجة لذلك، يجب على القلب أن يضخ بقوة أكبر للتغلب على المقاومة في سرير الأوعية الدموية الضيقة، هذا يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل الأوعية.

ارتفاع ضغط الدم هو عندما تتراوح القراءات باستمرار من 140 أو أعلى للانقباض أو 90 أو أعلى للانبساط.

قراءات ضغط الدم فوق 180/120 مم زئبق مرتفعة بشكل خطير وتتطلب عناية طبية فورية.





‏‎كيفية خفض ضغط الدم بسرعة

‏‎إذا واجهت أي مضاعفات لارتفاع ضغط الدم مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية، فاتصل بطبيبك على الفور، لا تحاول العلاجات المنزلية لخفض ضغط الدم في مثل هذه الحالات الخطيرة.

‏‎إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم دون مضاعفات، اسأل طبيبك عما إذا كانت تقنيات الحد من التوتر التالية مناسبة لك، أول شيء يجب القيام به لخفض ضغط الدم بسرعة هو الهدوء والاستلقاء بشكل مسطح.

اترك المهمة التي كنت تشارك فيها جانبا وابدأ ببطء في أخذ نفسا عميقا.

قد تساعد تقنية تخفيف التوتر هذه في خفض ضغط الدم إلى حد ما، بالإضافة إلى تمارين التنفس العميق، تشمل الطرق الأخرى التي قد تساعد في تقليل التوتر وخفض ضغط الدم:

المشي لفترة قصيرة، والوخز بالإبر، وشرب شاي الكركديه، والحصول على بعض الشمس.

‏‎إذا لم تساعد تقنيات التهدئة، استشر الطبيب على الفور. بالإضافة إلى ذلك، تناول الأدوية الخافضة للضغط لارتفاع ضغط الدم الذي لا يمكن السيطرة عليه من خلال تغييرات نمط الحياة والنظام الغذائي.

‏‎الدواء هو الخيار الرئيسي لعلاج ارتفاع ضغط الدم، هناك أيضا العديد من الطرق الطبيعية للحفاظ على ضغط دم صحي على المدى الطويل، مع تحسن ضغط الدم مع تعديلات نمط الحياة، يمكن سحب الأدوية تدريجيا، تقلل الأدوية مع اتباع نظام غذائي صحي من خطر الإصابة بالسكتةالدماغية والنوبات القلبية وغيرها من المضاعفات.

‏‎كيف تخفض ضغط الدم على الفور بدون دواء؟

‏‎هناك بعض النصائح التي يمكنك تجربتها لخفض ضغط دمك على الفور بدون دواء:

* خدعة مدتها 60 ثانية لخفض ضغط الدم على الفور هي أخذ نفس عميق ومحاولة الاسترخاء، يمكن أن يؤدي التوتر والقلق إلى رفع ضغط دمك، لذلك فإن قضاء بعض الوقت للهدوء يمكن أن يساعد في خفضه، تعلم تمارين التنفس التي تبطئ معدل ضربات القلب وتعزز الاسترخاء.

* اشرب بعض الماء. يمكن أن يتسبب الجفاف في ارتفاع ضغط الدم، لذلك يمكن أن يساعد شرب كوب من الماء في خفض ضغط الدم.

* جرب بعض النشاط البدني الخفيف. يمكن أن يساعد الذهاب في نزهة على الأقدام أو القيام ببعض التمدد الخفيف في خفض ضغط الدم على الفور.

* تناول بعض الشوكولاتة الداكنة. تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد، والتي ثبت أنها تخفض ضغط الدم، فقط تأكد من تناوله باعتدال.

* خذ حماما باردا. يمكن أن يهدئك الماء البارد ويساعدك على الاسترخاء، مما يمكن أن يخفض ضغط دمك.

* احصل على بعض الشمس. هناك صلة بين التعرض لأشعة الشمس وضغط الدم، وجدت إحدى الدراسات أن 30 دقيقة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية تقلل من ضغط الدم بمتوسط 4.90 مم زئبق.

* اشرب الشمندر وعصير التفاح. وجدت إحدى التجارب أن مشروبا يحتوي على الشمندر وعصير التفاح ساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم.

* اشرب شاي الكركديه. يمكن أن يساعد شرب شاي الكركديه يوميا في التحكم في ارتفاع ضغط الدم المزمن.

* الوخز بالإبر. وجدت إحدى الدراسات أن علاج الوخز بالإبر كل يوم لمدة شهر ساعد في خفض ارتفاع ضغط الدم.

‏‎قد توفر هذه الطرق راحة مؤقتة فقط وليست بديلا عن العلاج الطبي لارتفاع ضغط الدم، إذا كنت قلقا بشأن ضغط الدم، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية، يمكنهم التوصية بخطة علاج مناسبة لك.

المصدر: ‏medicinenet