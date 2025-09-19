قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟
تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة
هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب
تحطم مروحية عسكرية أمريكية قرب قاعدة في واشنطن وإندلاع حريق
لأول مرة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لا تتجاهلها.. مضاعفات ارتفاع ضغط الدم تؤدي للوفاة

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
ريهام قدري

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة طبية يرتفع فيها ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية بشكل كبير.

 ويزيد احتمال إصابة الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم بمشاكل صحية كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 ووفقاً للباحثين، يمكن لأي شخص أن يُصاب بارتفاع ضغط الدم في أي عمر، بما في ذلك الأطفال والشباب والبالغون وكبار السن.

تُشير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 1.28 مليار بالغ تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا حول العالم يُعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويعيش ثلثاهم في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وللأسف، يُقدّر أن 46% من البالغين الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يدركون حالتهم الصحية.

ماذا يحدث لقلبك عندما يكون الضغط أعلى من 130؟


قد لا يبقى ضغط دم الشخص ثابتًا طوال اليوم. 

إذا كنت تتبع نمط حياة نشطًا، فقد يختلف مستوى ضغط دمك بين الجلوس المثالي وأثناء ممارسة تمارين رياضية عالية الكثافة مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة.

يؤدي ارتفاع ضغط الدم دون بذل أي مجهود إلى مشاكل صحية خطيرة، وخاصةً القلب.

 يقول الخبراء إنه عندما يكون ضغط الدم أعلى من المعدل الطبيعي، فقد يُتلف جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تمزقات صغيرة ودقيقة. مع مرور الوقت، قد تبدأ هذه التغيرات غير المرئية في القلب بتراكم الكوليسترول والدهون، مما قد يُشكل لويحات تُسبب نوبة قلبية وسكتة دماغية.

"يمكن أن يُلحق ارتفاع ضغط الدم الضرر بشرايينك بجعلها أقل مرونة. وهذا يُقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى قلبك، ويؤدي إلى أمراض القلب"، وفقًا للمعهد الوطني للصحة . "يمكن أن يُسبب ارتفاع ضغط الدم انفجار أو انسداد الشرايين التي تُغذي الدماغ بالدم والأكسجين، مما يُسبب السكتة الدماغية".

علامات تحذيرية رئيسية لارتفاع ضغط الدم


تُسمي جمعية القلب الأمريكية ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت"، وتؤكد أنه في أغلب الأحيان، لا توجد أعراض واضحة لارتفاع ضغط الدم. والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي قياس مستوى ضغط الدم.

نصائح لخفض ضغط الدم المرتفع


أفضل طريقة لخفض ضغط الدم المرتفع، وفقًا للخبراء، هي إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة، مثل الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني. بالإضافة إلى ذلك، احرص على استشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى أي دواء للمساعدة 

المصدر the health site 

ارتفاع ضغط الدم ماذا يحدث عند ارتفاع ضغط الدم تحذيرات ارتفاع ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

نهاية تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025

نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مراد مكرم عن الأسورة الذهبية الأثرية: حفيدة جاهلة

الفنان مينا أبو الدهب

مينا أبو الدهب: أهدي تكريمي في ملتقي أولادنا لليائسين

النجمة لبلبة

لبلبة لصدى البلد: منتظرة سنوات لأقابل صغار ذوي الهم

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد