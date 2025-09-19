لا تتجاهلها.. مضاعفات ارتفاع ضغط الدم تؤدي للوفاة

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة طبية يرتفع فيها ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية بشكل كبير.

ويزيد احتمال إصابة الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم بمشاكل صحية كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقاً للباحثين، يمكن لأي شخص أن يُصاب بارتفاع ضغط الدم في أي عمر، بما في ذلك الأطفال والشباب والبالغون وكبار السن.

تُشير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 1.28 مليار بالغ تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا حول العالم يُعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويعيش ثلثاهم في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وللأسف، يُقدّر أن 46% من البالغين الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يدركون حالتهم الصحية.

ماذا يحدث لقلبك عندما يكون الضغط أعلى من 130؟



قد لا يبقى ضغط دم الشخص ثابتًا طوال اليوم.

إذا كنت تتبع نمط حياة نشطًا، فقد يختلف مستوى ضغط دمك بين الجلوس المثالي وأثناء ممارسة تمارين رياضية عالية الكثافة مثل الجري وركوب الدراجات والسباحة.

يؤدي ارتفاع ضغط الدم دون بذل أي مجهود إلى مشاكل صحية خطيرة، وخاصةً القلب.

يقول الخبراء إنه عندما يكون ضغط الدم أعلى من المعدل الطبيعي، فقد يُتلف جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تمزقات صغيرة ودقيقة. مع مرور الوقت، قد تبدأ هذه التغيرات غير المرئية في القلب بتراكم الكوليسترول والدهون، مما قد يُشكل لويحات تُسبب نوبة قلبية وسكتة دماغية.

"يمكن أن يُلحق ارتفاع ضغط الدم الضرر بشرايينك بجعلها أقل مرونة. وهذا يُقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى قلبك، ويؤدي إلى أمراض القلب"، وفقًا للمعهد الوطني للصحة . "يمكن أن يُسبب ارتفاع ضغط الدم انفجار أو انسداد الشرايين التي تُغذي الدماغ بالدم والأكسجين، مما يُسبب السكتة الدماغية".

علامات تحذيرية رئيسية لارتفاع ضغط الدم



تُسمي جمعية القلب الأمريكية ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت"، وتؤكد أنه في أغلب الأحيان، لا توجد أعراض واضحة لارتفاع ضغط الدم. والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي قياس مستوى ضغط الدم.

نصائح لخفض ضغط الدم المرتفع



أفضل طريقة لخفض ضغط الدم المرتفع، وفقًا للخبراء، هي إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة، مثل الإقلاع عن التدخين، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني. بالإضافة إلى ذلك، احرص على استشارة طبيبك في أقرب وقت ممكن لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى أي دواء للمساعدة

المصدر the health site