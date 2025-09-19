ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

الشاي مشروب يومي شائع، وأثره على الجسم يختلف حسب نوعه (أسود، أخضر، أبيض، أعشاب) وطريقة تناوله (مع سكر أو من غير، بلبن أو سادة). لكن بشكل عام، عند شرب الشاي يحصل الآتي:



التأثيرات الإيجابية:

تنشيط الجسم والعقل: يحتوي على الكافيين الذي يحفّز الجهاز العصبي ويزيد التركيز والانتباه.



مضادات الأكسدة: غني بالبوليفينولات والفلافونويدات التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل خطر الأمراض المزمنة.



تحسين الهضم: الشاي الأخضر خصوصاً يساعد في توازن البكتيريا النافعة بالأمعاء.

دعم صحة القلب: بعض الدراسات تشير إلى أن شرب الشاي بانتظام قد يقلل من الكوليسترول الضار ويحسن الدورة الدموية.

حرق الدهون: الشاي الأخضر يرفع معدل الأيض قليلاً ويساعد على حرق السعرات.



الآثار السلبية عند الإفراط:



الأرق والتوتر: بسبب الكافيين الزائد.

امتصاص الحديد: شرب الشاي مباشرة بعد الأكل يقلل من امتصاص الحديد، خاصةً عند الأطفال والحوامل.



مشاكل المعدة: ممكن يسبب حموضة أو تهيج عند بعض الأشخاص.

اصفرار الأسنان: مع كثرة الاستهلاك.





كوبين إلى 3 يومياً مناسبين لمعظم الناس.



الأفضل شربه بعيدا عن الوجبات لتجنب تقليل امتصاص الحديد.

يفضل من غير سكر أو مع عسل خفيف.