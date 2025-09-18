الجرجير .. كنز أخضر لصحة القلب والعظام والبشرة

الجرجير من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية، وله فوائد صحية عديدة، من أبرزها:



تعزيز صحة القلب: يحتوي على مضادات أكسدة وأحماض دهنية تساعد في تقليل الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية.



تقوية المناعة: غني بفيتامين C وA مما يساهم في رفع كفاءة الجهاز المناعي.



دعم صحة العظام: يحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم وفيتامين K الضروريين لتقوية العظام والوقاية من الهشاشة.



تحسين صحة البشرة والشعر: الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه مثل الزنك والحديد تساعد في تغذية الجلد والشعر ومنع تساقطه.

المساعدة في إنقاص الوزن: منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف التي تعطي إحساساً بالشبع.



تحسين الهضم: أليافه تساهم في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.



تنظيم ضغط الدم: لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد على توازن السوائل وخفض ضغط الدم المرتفع.



دعم صحة العيون: لاحتوائه على اللوتين والبيتا كاروتين المفيدان للنظر.