ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد
موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مدبولي: مصر اتخذت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية
ملك اسبانيا : مصر تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا
رئيس غرفة التجارة الإسبانية: مصر تملك شبابًا يمثل فرصة ذهبية للتنمية
مرأة ومنوعات

الجرجير .. كنز أخضر لصحة القلب والعظام والبشرة

الجرجير
الجرجير
ريهام قدري

الجرجير من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية، وله فوائد صحية عديدة، من أبرزها:


تعزيز صحة القلب: يحتوي على مضادات أكسدة وأحماض دهنية تساعد في تقليل الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية.


تقوية المناعة: غني بفيتامين C وA مما يساهم في رفع كفاءة الجهاز المناعي.


دعم صحة العظام: يحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم وفيتامين K الضروريين لتقوية العظام والوقاية من الهشاشة.


تحسين صحة البشرة والشعر: الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه مثل الزنك والحديد تساعد في تغذية الجلد والشعر ومنع تساقطه.
المساعدة في إنقاص الوزن: منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف التي تعطي إحساساً بالشبع.


تحسين الهضم: أليافه تساهم في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.


تنظيم ضغط الدم: لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يساعد على توازن السوائل وخفض ضغط الدم المرتفع.


دعم صحة العيون: لاحتوائه على اللوتين والبيتا كاروتين المفيدان للنظر.

الجرجير جرجير فوائد الجرجير

