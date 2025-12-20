قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف علي سجل الفائزين بطولة كأس أمم أفريقيا
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل في مصنع الغزل بالفيوم
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025
إلغاء بطولة أفريقيا للمحليين واستحداث بطولة جديدة للمنتخبات كل عامين
الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل
الإمارات تعتمد علاجا جينيا لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة

غزة
غزة
محمد البدوي

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بشير جبر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها الميداني في قطاع غزة، من خلال القصف المدفعي المتكرر على المناطق الشرقية، حيث أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية، قبل قليل، عددًا من القذائف باتجاه شرق مدينة دير البلح، إلى جانب استمرار القصف على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.

جريمة جديدة بحق النازحين

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي كريم حاتم، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الماضية، جريمة جديدة بحق النازحين الفلسطينيين، بعدما استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في المنطقة البيضاء القريبة من ما يُعرف بالمنطقة الصفراء التي تنتشر فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

الأوضاع الإنسانية في غزة

وأكد بشير جبر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باتت سيئة ومأساوية للغاية، في ظل استمرار القصف ونقص الخدمات الأساسية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إصرار عدد كبير من الفلسطينيين على العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع رغم حجم الدمار الكبير.

الدور المصري المتواصل

وأشار إلى الدور المصري المتواصل داخل القطاع، حيث تقوم اللجنة المصرية بتوفير شاحنات لنقل الفلسطينيين من وسط وجنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة والشمال، في إطار دعم صمود السكان وبقائهم على أراضيهم، فضلًا عن توزيع خيام للنازحين العائدين لتوفير مأوى مؤقت لهم قرب منازلهم المدمرة.

 الحصول على مساعدات إنسانية

وأوضح المراسل أن مقر اللجنة المصرية يشهد حركة نشطة للمواطنين الراغبين في الحصول على مساعدات إنسانية، تشمل طرودًا غذائية، ودقيقًا، وخيامًا، ومستلزمات للشتاء، إضافة إلى دعم صحي للمواطنين والمستشفيات، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان قطاع غزة.

غزة قطاع غزة إسرائيل خان يونس النازحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف

الرسائل الإعلاميَّة للوافدين (هنا الأزهر...ملتقى ثقافات الشعوب) تسلِّط الضوء على ساحل العاج

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول" اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" في دورة تدريبية بوزارة الأوقاف لباحثي ماليزيا

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول"اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" لباحثي ماليزيا

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم"

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم" ..صور

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد