ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» بشير جبر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها الميداني في قطاع غزة، من خلال القصف المدفعي المتكرر على المناطق الشرقية، حيث أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية، قبل قليل، عددًا من القذائف باتجاه شرق مدينة دير البلح، إلى جانب استمرار القصف على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.

جريمة جديدة بحق النازحين

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي كريم حاتم، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الماضية، جريمة جديدة بحق النازحين الفلسطينيين، بعدما استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في المنطقة البيضاء القريبة من ما يُعرف بالمنطقة الصفراء التي تنتشر فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

الأوضاع الإنسانية في غزة

وأكد بشير جبر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باتت سيئة ومأساوية للغاية، في ظل استمرار القصف ونقص الخدمات الأساسية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إصرار عدد كبير من الفلسطينيين على العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع رغم حجم الدمار الكبير.

الدور المصري المتواصل

وأشار إلى الدور المصري المتواصل داخل القطاع، حيث تقوم اللجنة المصرية بتوفير شاحنات لنقل الفلسطينيين من وسط وجنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة والشمال، في إطار دعم صمود السكان وبقائهم على أراضيهم، فضلًا عن توزيع خيام للنازحين العائدين لتوفير مأوى مؤقت لهم قرب منازلهم المدمرة.

الحصول على مساعدات إنسانية

وأوضح المراسل أن مقر اللجنة المصرية يشهد حركة نشطة للمواطنين الراغبين في الحصول على مساعدات إنسانية، تشمل طرودًا غذائية، ودقيقًا، وخيامًا، ومستلزمات للشتاء، إضافة إلى دعم صحي للمواطنين والمستشفيات، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان قطاع غزة.