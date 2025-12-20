قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
أبو ريدة: تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية للكرة وأولوية لإعداد المنتخبات الوطنية
ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السعودية تفتتح مخيماً طارئاً جديداً في غزة لمواجهة سوء الأحوال الجوية

محمد على

افتتحت المملكة العربية السعودية مخيماً طارئاً جديداً في غزة لمساعدة العائلات التي نزحت بسبب سوء الأحوال الجوية.


تم تسريع إنشاء المخيم تحت إشراف المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمؤسسة الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لدعم العائلات التي دمرت الأحوال الجوية القاسية الأخيرة ملاجئها المؤقتة، وفق ما ذكرت صحيفة سعودي جازيت.

وقد أنشأت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مخيماً طارئاً جديداً في وسط قطاع غزة، يوفر مأوىً فورياً بأكثر من 250 خيمة لمئات العائلات التي نزحت مؤخراً.

ويأتي هذا في إطار حملة التبرعات السعودية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن العواصف الشديدة والفيضانات دمرت مئات الخيام في أنحاء المنطقة، مما فاقم الأزمة الإنسانية المتردية أصلاً بشكل كبير.

