السعودية تفتتح مخيماً طارئاً جديداً في غزة لمواجهة سوء الأحوال الجوية

افتتحت المملكة العربية السعودية مخيماً طارئاً جديداً في غزة لمساعدة العائلات التي نزحت بسبب سوء الأحوال الجوية.



تم تسريع إنشاء المخيم تحت إشراف المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمؤسسة الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لدعم العائلات التي دمرت الأحوال الجوية القاسية الأخيرة ملاجئها المؤقتة، وفق ما ذكرت صحيفة سعودي جازيت.

وقد أنشأت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مخيماً طارئاً جديداً في وسط قطاع غزة، يوفر مأوىً فورياً بأكثر من 250 خيمة لمئات العائلات التي نزحت مؤخراً.

ويأتي هذا في إطار حملة التبرعات السعودية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن العواصف الشديدة والفيضانات دمرت مئات الخيام في أنحاء المنطقة، مما فاقم الأزمة الإنسانية المتردية أصلاً بشكل كبير.