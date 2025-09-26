أخطاء شائعة عند استخدام الميكروويف قد تسبب الانفجار أو الحريق .. احذر منها

يُعد الميكروويف من الأجهزة الأساسية في معظم البيوت، حيث يوفر الوقت والجهد في تسخين الطعام.
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
وعلى الرغم من أهمية الميكروويف، فإن استخدامه بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة تصل أحيانًا إلى الانفجار أو نشوب حريق.
وبحسب تقرير نشره موقع News18، هناك مجموعة من العادات الشائعة التي يجب تجنبها عند تشغيل الميكروويف لضمان سلامة الأسرة والجهاز، ومن أبرزها:
ـ تسخين البيض المسلوق بقشره:
يؤدي تراكم البخار داخل البيضة إلى انفجارها داخل الميكروويف، وقد يتسبب ذلك في كسر الزجاج أو إصابة من يفتح الباب.
ـ وضع المعادن أو الأدوات المزخرفة:
مثل الملاعق، الأطباق المزخرفة بالذهب أو الفضة، وحتى ورق الفويل، وهذه المواد تعكس الموجات وتتسبب في شرر قد يؤدي لانفجار.
ـ تسخين الأطعمة المغلقة بإحكام:
مثل العلب المعدنية، الزجاجات أو الأكياس المغلقة، ويؤدي تراكم البخار داخلها إلى انفجار محتواها.
ـ استخدام أوعية بلاستيكية غير مخصصة للميكروويف:
بعض أنواع البلاستيك تذوب أو تطلق مواد سامة عند التسخين، يشكل ذلك خطرًا على الصحة ويؤدي لتلف الجهاز.
ـ تشغيل الميكروويف فارغًا:
يؤدي لامتصاص الموجات داخل الجهاز نفسه، وقد يسبب احتراق الميكروويف أو انفجاره.
ـ تسخين السوائل لفترة طويلة جدًا:
الماء أو الحليب قد يغلي دون فقاعات، عند تحريك الكوب فجأة قد يندفع السائل الساخن بشكل انفجاري ويسبب حروقًا خطيرة.
ويبقى الميكروويف جهازًا آمنًا إذا استُخدم بشكل صحيح، لكن تجنب هذه الأخطاء الشائعة أمر ضروري لحماية نفسك وأفراد أسرتك من أي مخاطر محتملة.