قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 أخطاء شائعة عند تذويب اللحوم والدواجن المجمدة قد تعرضك للخطر

أخطاء شائعة عند تذويب اللحوم والدواجن المجمدة
أخطاء شائعة عند تذويب اللحوم والدواجن المجمدة
هاجر هانئ

إذابة الطعام ليست معقدة، ولكن هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على زيادة موارد الطهي الخاصة بك إلى أقصى حد، تأكد من أنك لا تقع عن غير قصد ضحية لنقاط مشكلة الذوبان الشائعة للحوم والدواجن هذه هي المزالق الأكثر شيوعا التي يجب تجنبها ونصائح لما يجب عليك القيام به بدلا من ذلك.

أخطاء شائعة عند تذويب اللحوم والدواجن المجمدة

-تقوم بذوبة الطعام المجمد على المنضدة في درجة حرارة الغرفة

إذا نسيت إخراج صدور الدجاج المجمدة من الفريزر مبكرا، فلا ترميها فقط على المنضدة حتى تذوب، يجب عدم ترك الأطعمة القابلة للتلف (بما في ذلك اللحوم النيئة أو المطبوخة المجمدة أو المأكولات البحرية أو الأطعمة الجاهزة) في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، هناك طرق أسرع وأكثر أمانا لإذابة الطعام بسرعة ودون التعرض لخطر التكاثر الميكروبي.

اتبع هذه النصيحة: ترك الأطعمة المجمدة على المنضدة لتذوب بسرعة إلى منطقة الخطر هذه (تنخفض درجة حرارة الهواء المحيط في منزلك في منتصف تلك المنطقة)، مما يخلق بيئة مضيافة للميكروبات التي تؤثر على البطن، اختر طريقة إذابة أكثر أمانا مثل وضع الطعام تحت الماء البارد أو الجري أو إذابة الجليد في الميكروويف بسرعة أو الثلاجة طوال الليل بدلا من ذلك.


-إذابة الطعام بالماء الدافئ

إذا كان ذوبان الجليد تحت الماء البارد جيدا، فيجب أن يكون الماء الدافئ أفضل، أليس كذلك؟ خطأ. عندما تكون في عجلة من أمرك لإذابة الطعام المجمد، من السهل أن تفهم لماذا يبدو غمر الطعام تحت الماء الدافئ فكرة جيدة. ينصح خبراء سلامة الأغذية بعدم القيام بذلك لأنه في حين أن مركز الطعام لا يزال متجمدا، فإن الماء الدافئ يضع الطبقات الخارجية من الطعام في منطقة الخطر من 40 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت.

اتبع هذه النصيحة: املأ وعاءا كبيرا بالماء البارد واغمر عشاءك (في كيس مغلق)، تحقق من درجة حرارة الماء كل 30 دقيقة أو نحو ذلك، وأضف المزيد من الماء البارد إذا ارتفعت درجة الحرارة أكثر من اللازم.


 

-إذابة اللحم النيء مباشرة على رف الثلاجة

يتم لف الأطعمة المجمدة بالفعل - غالبا في أكثر من طبقة واحدة - لذلك لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة في ذوبان الجليد مباشرة على رف الثلاجة. خطأ. حتى أكياس الفريزر السميكة يمكن أن تمزق وبلورات الثلج يمكن أن تثقب ثقوبا في إعادة الخلط المستمر للفريزر، المشكلة هي أنك غالبا لا تعرف أن الحقيبة قد تعرضت للخطر حتى فوات الأوان.
اتبع هذه النصيحة: ضع أي طعام مجمد - حتى لو كان معبأ في كيس - على ورقة خبز ذات حافة أو طبق كبير قبل إذابة الجليد في الثلاجة، ستلتقط ورقة الخبز التكثيف والعصائر الخام قبل أن تلوث اللحوم المجمدة.


 

المصدر: thekitchn

اللحوم الدواجن المجمدة الذوبان الطهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

بالصور

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد