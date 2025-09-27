جمال شعبان ينعي عريس أسوان ويكشف اسباب وفاته

نعى الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أشرف الشهير بعريس أسوان وذلك بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجأة.

كتب جمال شعبان في منشوره على السوشيال ميديا:"رحم الله أشرف عريس أسوان اللي مات فجأة بالسكتة القلبية

وهو ماسك ايد عروسته وهو في بدلة الفرح ."

تابع:"العوامل الوراثية وضغوطات الحياة والسهر والإرهاق والتدخين ربما تكون بعض الأسباب في جلطات القلب الحادة واختلال كهرباء القلب والتوقف القلبي المفاجىء ."

كتب جمال شعبان:"رحم الله الفقيد وألهم أهله وعروسته الصبر بعد أن تحول الزفاف إلي مأتم وتبدلت ثياب الفرح

لثياب السواد والحداد وزف العريس إلي القبر."