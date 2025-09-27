مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط، تحذير صحي جديد يُسلط الضوء على أحد أكثر المشروبات انتشارًا في الوطن العربي والعالم، والذي رغم شعبيته الواسعة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يكون له عواقب خطيرة على الكبد، قد تصل إلى التلف التدريجي دون أن تشعر!

ما هو هذا المشروب؟

المقصود هنا هو: المشروبات الغازية، وخاصة تلك التي تحتوي على كميات مرتفعة من السكر المضاف وشراب الذرة عالي الفركتوز

ورغم أنها جزء من الروتين اليومي للكثيرين سواء مع الوجبات السريعة أو كمشروب منعش إلا أن الأطباء يحذرون من العواقب الصامتة التي يسببها الإفراط في تناولها، خصوصاً على الكبد.

ما الخطر الحقيقي؟

قال الدكتور مصعب إبراهيم، أخصائية أمراض الكبد، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية، خاصة التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز، يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، وهي الحالة التي تُعرف بـ 'الكبد الدهني غير الكحولي NAFLD، وقد تتطور لاحقًا إلى التهابات أو تليّف كبدي خطير.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Hepatology، فإن الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية يوميًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكبد بنسبة 45% مقارنة بغيرهم.

أعراض مبكرة قد لا تنتبه لها:

الكبد من الأعضاء الصامتة في الجسم، أي أن أعراض تضرره لا تظهر إلا في مراحل متأخرة، ومع ذلك، هناك بعض العلامات المبكرة التي تستوجب الانتباه:

إرهاق دائم غير مفسّر

آلام خفيفة في الجزء العلوي الأيمن من البطن

انتفاخ متكرر بعد الوجبات

تغير في لون البول أو البراز

فقدان الشهية أو الوزن دون سبب واضح

لا يتوقف الأمر عند الكبد فقط

إلى جانب خطر تلف الكبد، فإن الإفراط في تناول المشروبات الغازية مرتبط أيضًا بـ:

زيادة الوزن والسمنة المفرطة

مقاومة الإنسولين والسكري من النوع 2

تسوّس الأسنان وتآكل المينا

ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

كيف تحمي نفسك؟