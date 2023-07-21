للسيدات الحوامل.. احذري الإفراط في تناول هذا النوع من الفاكهة قد يسبب الإجهاض

على الرغم من أن الكرز فاكهة لذيذة وغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.. ومع ذلك، هل تعلم أن الكرز يمكن أن يكون له أيضًا آثار جانبية ويسبب ضررًا لجسمك إذا تم تناوله بكميات زائدة؟ لأن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية علي المرأة الحامل مثل اضطراب المعدة والإسهال وحتى تلف الكبد وقد يصل إلى الإجهاض.. نرصد مخاطر الإفراط في تناول الكرز علي الحوامل وفقا لموقع.



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اضرار الكرز على الحوامل

الإجهاض ..على الرغم من أن تناول الكرز عمومًا بكميات معتدلة يعد امناً للحامل والمرضعة، إلا أن العصير الطازج المصنوع من بعض أنواع الكرز، مثل الكرز الحامض، قد يحتوي على تراكيز عالية من مواد كيميائية ضارة من الممكن أن تحفز حصول انقباضات في الرحم، مما قد يؤدي للإجهاض.

خطر التسمم: تحتوي بذور الكرز على كميات صغيرة من بعض المواد السامة، لذا من الممكن للإفراط في تناول لب بذور الكرز أن يتسبب في إدخال كميات كبيرة من هذه السموم إلى الجسم، مما قد يشكل خطرًا على الحياة.

نقص الفيتامينات والمعادن : في حين أن الكريز غنية بالكربوهيدرات، بما في ذلك السكريات الطبيعية والألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم، فإنها تفتقر إلى كميات كافية من الفيتامينات والمعادن الأخرى والبروتين والدهون الأحادية غير المشبعة، ومع ذلك ، فإن تناول الكريز بالكمية المسموح بها من الوجبات المتوازنة لن يؤدي على غالبا إلى نقص في الفيتامينات والمعادن.

رفع مستوى السكر في الدم : يحتوي الكرز على حوالي 13 جرام من السكر لكل كوب، كما أن له مؤشر جلايسيمي منخفض، ولكن ينصح بتناول نصف حصة إلى الكرز، وتساوي الحصة الواحدة من الكرز مقدار كوب واحد، تعتمد الكمية التي يجب تناولها من الكرز على نسبة السكر في الدم بعد ساعة إلى ساعتين من تناول الفاكهة، فبعض الأجسام تحتاج لنصف حصة فقط لتجنب ارتفاع السكر في الدم.



الحساسية :من أضرار الكرز أن الإفراط في تناوله لدى السيدات الحوامل قد يتسبب بتحفيز الإصابة بالحساسية الشديدة، وترتفع فرص الإصابة بحساسية الكرز لدى الأشخاص المصابين بحساسية تجاه بعض أنواع حبوب اللقاح والتي تدعى (Birch pollen).

النزيف: يسبب احتواء الكرز وعصيره على مادة الكويرسيتين قد يتسبب تناوله فموياً بتحفيز الإصابة بنزيف، إذ قد تؤثر مادة الكويرسيتين على جهاز الدوران مسببة زيادة سيولة الدم ،على الرغم من أن زيادة سيولة الدم قد تساعد على حماية القلب والشرايين من التعرض لبعض أمراض منها الشعور بالدوران والغثيان، إلا أن تناول الكرز وعصيره المحتوي على هذه المادة جنباً إلى جنب مع الأدوية المضادة قد يتسبب في تحفيز حصول نزيف في الجسم.



اضطرابات هضمية :يحتوي الكرز على نسب مرتفعة من مادة السوربيتول ، وهي مادة قد يكون لها تأثير سلبي قوي على عمليات الهضم، عند استهلاك الكرز بكميات كبيرة، وهذا يؤدي إلى بعض المضاعفات الهضمية المحتملة التي قد يسببها فرط الصوربيتول ويؤثر سلبا على المرأة الحامل منها عسر الهضم ،الاسهال ،تشنجات البطن