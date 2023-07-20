دراسة صادمة.. النوم 5 ساعات يوميا يعرضك للإصابة بمرض خطير

الكثير من الناس يفضلون السهر ولا ينامون إلا ساعات قليلة، واعتادوا علي هذه العادة دون أن يدركوا خطورتها علي الصحة علي المدي البعيد.. حيث كشفت دراسة روسية حديثة عن أن قلة النوم بشكل دائم ومتواصل تؤدي إلي الاصابة بامراض خطيرة منها السرطان.

وذكرت الدراسة أن النوم خمس ساعات يوميا قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة بما فيها السرطان والسمنة.

وقالت الدكتورة أولغا شاشكوفا، أخصائية أمراض الباطنية الروسية التي أعدت الدراسة في حوارها لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن الشخص إذا نام 5 ساعات في اليوم لمدة اسبوع أو شهر أو سنة أو أكثر واصبح الشخص يعاني دائما من قلة النوم، فإنه تبدأ عمليات على خلفية اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، تؤدي إلى اضطراب النوم واضطرابات هرمونية، وإلى السمنة واختلال تحمل الجلوكوز والأنسولين، وبالتالي يؤدي الي الاصابة بداء السكري والسرطان.

وأضافت أن قلة النوم تؤدي إلي اضطراب إنتاج الكورتيزول، والميلاتونين، والسوماتوتروبين، وتتراكم الدهون بشدة، ويرتفع مستوى اللبتين وتصل الى مستوى قاعدي منخفض من أكسدة الدهون في الدم ، وكل هذا يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، والسمنة، وتطور النوع الثاني من السكر، والإجهاد المزمن، وارتفاع مستوى ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعدم انتظام الدورة الشهرية، والعقم، وقد يصل الي الاصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي.

وذكرت الدراسة، أن قلة النوم المزمنة تنعكس على الحالة النفسية والعاطفية للشخص وأدائه، لذلك فإن الأشخاص الذين لا يحصلون بشكل دائم على قسط كاف من النوم معرضون لخطر الإجهاد، والتحولات العاطفية، أي لا يستطيعون مجابهة المواقف العصيبة ، ويكونون سريعي الغضب، والتذمر، وغير نشيطين، وغافلين، وقليلي النشاط البدني ويعانون من انخفاض كبير في الرغبة الجنسية.

وتشير الدراسة إلى أن الشخص لا يمكن تعويض النوم وتساءلت “هل من الممكن تعويض قلة النوم في عطلة نهاية الأسبوع؟ واجابت الدراسة نعم، بالطبع ممكن إذا حدثت قلة النوم مرة واحدة, ولكن إذا كانت هذه حالة دائمة في الحياة، فإنها تؤدي إلى تطور عمليات مرضية. وتعويضها في عطلة نهاية الأسبوع يشبه الإفراط في تناول الطعام من أجل المستقبل ,أي ببساطة هذا مستحيل”.

وتابعت الدراسة أن الإفراط في تناول الطعام أمر خاطئ وأحيانا يشكل خطورة على الصحة, ونفس الشيء بالنسبة للنوم، حيث لا يمكن النوم فترة طويلة كاحتياطي للمستقبل, بالإضافة إلى ذلك الإفراط في النوم ضار للصحة، لأنه يؤدي إلى اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية, لذلك عندما ينام الشخص فترة أطول من المعتاد يشعر بأن جسمه "مكسّر" ويعاني من الضعف والصداع وانخفاض الطاقة" ونصحت الدراسة من أجل الحالة الصحية الطبيعية، يجب الحصول على قسط كاف من النوم، ولكن ليس الإفراط في النوم ,ومن الأفضل الذهاب إلى الفراش قبل الساعة 11مساءا وعدم استعمال الأجهزة الالكترونية ومشاهدة التلفزيون قبل ساعة من موعد النوم