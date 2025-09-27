قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مرض نادر ينتشر بسرعة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض راجع الطبيب فورًا

متلازمة هينوش شونلاين
متلازمة هينوش شونلاين
أسماء عبد الحفيظ

في ظل التغيرات المناخية وزيادة حركة التنقل والسفر، ظهرت مؤخراً حالات إصابة بـ مرض نادر يُدعى متلازمة هينوش شونلاين HSP، وهو اضطراب نادر في الأوعية الدموية، بدأ بالانتشار تدريجيًا في بعض الدول العربية، وفقًا لتحذيرات من منظمات صحية محلية وعالمية.

ما هو هذا المرض؟

متلازمة هينوش شونلاين هو مرض التهابي نادر يصيب الأوعية الدموية الصغيرة، ويؤدي إلى حدوث نزيف تحت الجلد، آلام في البطن، وخلل في الكلى، يُعتقد أنه ناتج عن خلل في الجهاز المناعي، وغالباً ما يظهر بعد الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية.

وعلى الرغم من ندرته، إلا أن وتيرة انتشاره في الفترة الأخيرة باتت مقلقة، خاصة بين فئة الشباب والأطفال، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

متلازمة هينوش شونلاين

الأعراض التي لا يجب تجاهلها

إذا ظهرت عليك أو على أحد أفراد عائلتك أي من الأعراض التالية، فعليك مراجعة الطبيب فورًا:

  • طفح جلدي على شكل بقع أرجوانية صغيرة، خاصة على الساقين والأرداف
  • آلام شديدة في البطن بدون سبب واضح
  • وجود دم في البول أو البراز
  • تورم في المفاصل وخاصة الركبتين والكاحلين
  • ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم لدى الشباب
  • إرهاق عام مستمر لا يتحسّن مع الراحة

هل المرض معدٍ؟

المرض ليس معدياً، لكنه قد ينتج عن تفاعل مناعي خاطئ بعد الإصابة بفيروسات أو بكتيريا، مثل الفيروسات التنفسية الشائعة.
وتكمن الخطورة في أن تشخيصه غالبًا ما يتأخر بسبب تشابه أعراضه مع أمراض أخرى مثل الحساسية أو القولون العصبي.

تحذير من أطباء متخصصين

متلازمة هينوش شونلاين

يقول الدكتور سامي الجابر، أخصائي أمراض المناعة

تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الكلى. سرعة التدخل الطبي ضرورية جداً للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية.

الجهاز المناعي اضطراب نادر المرض ضغط الدم متلازمة هينوش شونلاين هينوش شونلاين متلازمة هينوش الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية HSP أعراض مرض نادر نزيف تحت الجلد طفح جلدي آلام البطن دم في البول التغيرات المناخية الأوعية الدموية الدول العربية مرض التهابي نادر يصيب الأوعية حدوث نزيف تحت الجلد آلام في البطن خلل في الكلى آلام شديدة في البطن الحساسية القولون العصبي مضاعفات خطيرة على الكلى وظائف الجسم الحيوية

