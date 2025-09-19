استشاري نفسي: تغير الفصول يؤدي إلى الاكتئاب الموسمي

أكدت الدكتورة نهى السبع، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن بعض الأشخاص لديهم قابلية بيولوجية للتأثر بالتغيرات المناخية، وهو ما قد يظهر في صورة اضطراب بالمزاج يُعرف بـ"الاكتئاب الموسمي".

وأوضحت السبع، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن هذا الاضطراب يزداد عادة مع دخول فصلي الخريف والشتاء، بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض هرمون السيروتونين المرتبط بالسعادة، وزيادة إفراز الميلاتونين المسؤول عن الشعور بالخمول والكسل.

واسترسلت: أكثر الأوقات التي يظهر فيها هذا النوع من الاضطراب تكون مع دخول فصلي الخريف والشتاء بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس.

ونوهت استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، بأن أعراض الاكتئاب الموسمي تتفاوت من شخص لآخر.