بالصور

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

آية التيجي

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لرجل يحذر من تناول الطماطم ذات اللون الفاتح من الداخل، وكشف بأن المزارعين يستخدمون مادة الايثيلين على الطماطم ليسرعوا من نضجها.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، حقيقة ما يتردد حول خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه.

 وأكد القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن الإيثيلين هو غاز طبيعي وآمن تمامًا للاستهلاك البشري.

وأوضح القيعي، أن الإيثيلين (C₂H₄) هو غاز يفرزه النبات طبيعيًا كهرمون مسؤول عن النمو والنضج، مشيرًا إلى أن الدراسات العلمية حتى الآن تؤكد أنه ليس مادة مسرطنة للإنسان.

وأضاف القيعي، أن جسم الإنسان لا يمتصه بكميات خطرة من الأطعمة لأنه سريع التبخر ولا يتراكم.

الفرق بين الإيثيلين الطبيعي والصناعي

أوضح الدكتور معتز أن الإيثيلين الطبيعي الصادر من الطماطم أو الموز أو التفاح آمن بنسبة 100%.

وتابع القيعي، أن المادة التي تستخدم في الزراعة يعتبر مواد مثل إيثيفون (Ethephon) التي تتحلل وتفرز الإيثيلين، وهذه تخضع لجرعات دقيقة ورقابة صارمة، وما يصل للمستهلك يبقى في الحدود المسموح بها.

تأثير الإيثيلين على الطماطم

وأضاف القيعي، إلى أن الطماطم من الفواكه «الكلماكتيرية»، أي أنها تستجيب للإيثيلين بشكل مباشر، ما يؤدي إلى:

ـ تحفيز تغيير اللون من الأخضر إلى الأحمر.

ـ تطرية النسيج وتكوين السكريات والروائح الطبيعية.

ـ تسريع عملية النضج بشكل موحّد أثناء التخزين والشحن.

وأشار القيعي، إلى أن التعرض المفرط للإيثيلين قد يقصر العمر التخزيني للطماطم ويؤدي إلى سرعة التلف، لكنه لا يشكل أي خطر مسرطن على الإنسان.

وشدد الدكتور معتز القيعي على أنه «لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن يثبت أن الإيثيلين يسبب السرطان عند الإنسان».

وأوضح القيعي، بأن الخطر الوحيد قد يظهر فقط في حال التعرض لتركيزات عالية من الغاز في المخازن من دون تهوية مناسبة، وهو ما قد يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي أو اختناق، لكنه يظل بعيدًا عن المستهلك العادي.

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

