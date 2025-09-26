عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

حذر خبراء الصحة من أن بعض الأماكن غير المتوقعة داخل المنزل قد تخفي سمومًا خطيرة تؤثر على صحة الإنسان، وعلى رأسها الأجهزة المنزلية التي نستخدمها يوميًا مثل: غسالة الأطباق والثلاجات والغسالات، حيث يمكن أن تتراكم بداخلها الفطريات والعفن دون أن يلاحظها أحد.

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

بحسب تقرير نشره موقع Daily Mail، روى أحد مستخدمي موقع "ريديت" تجربة أسرته، حيث عانى طفلان في عمر 5 و7 سنوات من مشاكل هضمية متكررة لعدة أشهر، وظنت الأسرة أن السبب جراثيم مدرسية.

ولكن المفاجأة حدثت عندما ظهرت الأعراض نفسها على الجدة، ليطرح الطبيب سؤالًا غير متوقع: «هل فحصتم غسالة الأطباق؟».

وبالفعل، عند فحص الجهاز باستخدام مصباح يدوي، اكتشف الأب أن الفلتر والحشوات المطاطية مغطاة بالعفن وتفوح منها رائحة كريهة. وقال الأب: «شعرت بخيبة أمل من جهاز كنت أظنه وسيلة لحماية عائلتي».

أضرار العفن في الأجهزة المنزلية

ويوضح الخبراء أن الرطوبة المستمرة داخل غسالات الأطباق أو الأجهزة الأخرى تمثل بيئة مثالية لنمو الفطريات، وهو ما قد يؤدي إلى:

ـ ردود فعل تحسسية خطيرة، خاصة لمرضى الربو.

ـ التهابات في الجهاز التنفسي.

ـ صداع واضطرابات في المزاج.

ـ ضعف الجهاز المناعي بسبب السموم الفطرية، خاصة في حالة العفن الأسود.

أماكن شائعة لانتشار العفن في المنزل

ـ خلف الأحواض والثلاجات.

ـ أسفل الغسالات وحول المراحيض.

ـ حجرات الاستحمام والطوابق السفلية الرطبة.

ـ وحدات التكييف وأنظمة التهوية.

طرق الوقاية من سموم العفن

ـ تنظيف الأجهزة المنزلية وتجفيفها بشكل دوري.

ـ استخدام أجهزة إزالة الرطوبة.

ـ الاستعانة بخبراء مختصين عند انتشار العفن في مساحات كبيرة، لأنه غالبًا ما يختبئ خلف الجدران أو تحت الأرضيات.

ويؤكد الخبير روبرت ويلتز أن اماكن العفن صغيرة جدًا وخفية، ما يجعلها تنتشر بسرعة وتشكل خطرًا حقيقيًا إذا لم تتم معالجتها بالطريقة الصحيحة.