فيروس HFMD.. تصريح عاجل من وزارة الصحة عن الأعراض والوقاية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل انتشار HFMD في مدرسة بالجيزة، موضحا أنه مجموعة من الأعراض تظهر بسبب فيروس يصيب المعدة ويظهر على هيئة طفح جلدي وارتفاع في الحرارة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الفيروسات الشائعة التي تنتشر، والمرض لا يعد معديا وينتقل من البراز واللعاب وإفرازات السوائل ولا ينتقل عبر الهواء.

وأكد أن إغلاق الفصول الدراسية غير ضروري للحد من انتشار المرضي، موضحا أن التوصية تتضمن اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث إن هذا المرض يشفى من تلقاء نفسه خلال أيام قليلة.

وطالب بغزل الطفل المصاب في المنزل وفي معظم الحالات يكتشف الطبيب المرض من خلال الأعراض، موضحًا أن النظافة الشخصية هي الوقاية الأولى من هذا الفيروس.