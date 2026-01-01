قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ولاء السلامين: تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية مع بداية عام 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن اليوم الأول من عام 2026 شهد تصعيدًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد أن نادي الأسير والهيئات المعنية بشؤون الأسرى سجلت اعتقال نحو 50 فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة، أغلبهم أسرى محررون، بينهم عدد من رام الله.

إصابات واستشهاد أولى الضحايا

أشارت السلامين إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بإطلاق نار في منطقة اللبان بمدينة نابلس، واستشهاد محمد راغمه البالغ من العمر 26 عامًا، الذي تم احتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال، ليكون أول شهيد في العام الجديد 2026.

استمرار عمليات الهدم في مخيمات الضفة

لفتت المراسلة إلى استمرار عمليات الهدم في مخيم نور شمس، حيث أصدر الاحتلال أوامر بهدم 25 منزلًا منذ العام الماضي، وما زالت هذه العمليات مستمرة حتى اللحظة، في إطار سياسة مصادرة الممتلكات وتضييق الخناق على الفلسطينيين.


شهدت مدينة نابلس اقتحامًا واسعًا منذ الساعة الرابعة فجراً، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عدداً كبيراً من الفلسطينيين، وقامت بتفجير منزل تابع لعائلة حسيبه في محيط المستشفى الوطني، مع اعتقال والد صاحب المنزل ونجلَه، ما يعكس تصعيدًا ميدانيًا مستمرًا منذ بداية العام.

استمرار الانتهاكات منذ بداية 2026

أكدت ولاء السلامين أن الانتهاكات الإسرائيلية ما زالت مستمرة بحق الفلسطينيين، وتشمل عمليات الاعتقال والهدم ومصادرة الممتلكات، مما يفاقم من الوضع الإنساني المتأزم في الضفة الغربية مع انطلاق العام الجديد.

ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية اليوم الأول من عام 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

مكتبة مصر العامة في 2025.. تمكين ثقافي وبناء الإنسان.. بدء العمل بفرع العمرانية

بشرى للخريجين.. طرح عدد كبير من الوظائف الحكومية

بشرى للخريجين.. طرح عدد كبير من الوظائف الحكومية

حالة الطقس اليوم

اضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام السنة الجديدة 2026

بالصور

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد