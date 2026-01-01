ولاء السلامين: تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية مع بداية عام 2026

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن اليوم الأول من عام 2026 شهد تصعيدًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد أن نادي الأسير والهيئات المعنية بشؤون الأسرى سجلت اعتقال نحو 50 فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة، أغلبهم أسرى محررون، بينهم عدد من رام الله.

إصابات واستشهاد أولى الضحايا

أشارت السلامين إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بإطلاق نار في منطقة اللبان بمدينة نابلس، واستشهاد محمد راغمه البالغ من العمر 26 عامًا، الذي تم احتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال، ليكون أول شهيد في العام الجديد 2026.

استمرار عمليات الهدم في مخيمات الضفة

لفتت المراسلة إلى استمرار عمليات الهدم في مخيم نور شمس، حيث أصدر الاحتلال أوامر بهدم 25 منزلًا منذ العام الماضي، وما زالت هذه العمليات مستمرة حتى اللحظة، في إطار سياسة مصادرة الممتلكات وتضييق الخناق على الفلسطينيين.



شهدت مدينة نابلس اقتحامًا واسعًا منذ الساعة الرابعة فجراً، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عدداً كبيراً من الفلسطينيين، وقامت بتفجير منزل تابع لعائلة حسيبه في محيط المستشفى الوطني، مع اعتقال والد صاحب المنزل ونجلَه، ما يعكس تصعيدًا ميدانيًا مستمرًا منذ بداية العام.

استمرار الانتهاكات منذ بداية 2026

أكدت ولاء السلامين أن الانتهاكات الإسرائيلية ما زالت مستمرة بحق الفلسطينيين، وتشمل عمليات الاعتقال والهدم ومصادرة الممتلكات، مما يفاقم من الوضع الإنساني المتأزم في الضفة الغربية مع انطلاق العام الجديد.