قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد منير: بتنفس الغناء.. وأنا بخير وكل فترة بحب أعمل تحاليل أطمن على نفسي
بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير مصر الأسبق بإسرائيل: خطة ترامب ليست عادلة لكنها تحمل إيجابيات لوقف حرب غزة

ترامب
ترامب

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، إن البيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب رحّب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودوره من أجل إنهاء حرب غزة، مشيرًا إلى أن البيان أكد على الثقة في قدرة ترامب على إيجاد طريق للسلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح السفير عاطف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البيان العربي عبّر عن نظرة إيجابية تجاه خطة ترامب، رغم أنها ليست حلًا عادلًا، إلا أنها تحمل العديد من الإيجابيات التي يمكن البناء عليها، مثل وقف الحرب في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ووقف عمليات التهجير، وعدم ضم الضفة الغربية.

وأشار سالم، إلى أن التركيز الأساسي يجب أن يكون على وقف الإبادة في قطاع غزة، مع العمل على تعديل السلبيات الواردة في الخطة بما يسمح بالاستفادة من الإيجابيات، تمهيدًا للبناء عليها مستقبلًا.

وشدد السفير عاطف سالم، على أن الاتفاقيات المطروحة ضمن الخطة تُظهر بوضوح أنها تعتمد على تهميش دور السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الدور سيكون متأثرًا بصورة كبيرة إذا ما تم المضي قدمًا في تنفيذها.

ترامب اسرائيل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

ترشيحاتنا

وكيل صحة الإسكندرية يوجه بتدريب الفرق الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية

وكيل صحة الإسكندرية يوجه بتدريب الفرق الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية

جولة الأربعين

باستثمارات 82 مليون.. محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بشادر الأربعين

محافظ قنا يبحث مع وفد "ساويرس" سبل تعزيز التعاون في المشروعات التنموية

محافظ قنا يبحث مع وفد "ساويرس" سبل تعزيز التعاون في المشروعات التنموية

بالصور

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

المدارس
المدارس
المدارس

فستان لافت.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد