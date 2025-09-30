سفير مصر الأسبق بإسرائيل: خطة ترامب ليست عادلة لكنها تحمل إيجابيات لوقف حرب غزة

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، إن البيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب رحّب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودوره من أجل إنهاء حرب غزة، مشيرًا إلى أن البيان أكد على الثقة في قدرة ترامب على إيجاد طريق للسلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح السفير عاطف سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البيان العربي عبّر عن نظرة إيجابية تجاه خطة ترامب، رغم أنها ليست حلًا عادلًا، إلا أنها تحمل العديد من الإيجابيات التي يمكن البناء عليها، مثل وقف الحرب في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ووقف عمليات التهجير، وعدم ضم الضفة الغربية.

وأشار سالم، إلى أن التركيز الأساسي يجب أن يكون على وقف الإبادة في قطاع غزة، مع العمل على تعديل السلبيات الواردة في الخطة بما يسمح بالاستفادة من الإيجابيات، تمهيدًا للبناء عليها مستقبلًا.

وشدد السفير عاطف سالم، على أن الاتفاقيات المطروحة ضمن الخطة تُظهر بوضوح أنها تعتمد على تهميش دور السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الدور سيكون متأثرًا بصورة كبيرة إذا ما تم المضي قدمًا في تنفيذها.