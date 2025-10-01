رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

أعلنت سارة أحمد انفصالها عن زوجها حسام عاشور نجم النادى الأهلي السابق، بعد زواج دام لعدة سنوات.

وفي أول رد فعل منه تجاهل “عاشور”، جميع الأخبار المنتشرة، وشارك جمهوره صورة عبر ستوري حسابه بموقع انستجرام، مكتوب عليها “الثقة الزائدة بالآخرين تقتل أحياناً”.

منشور حسام عاشور بعد الانفصال عن زوجته

وكتبت سارة أحمد "صباح أمس الثلاثاء عبر حسابها على موقع "انستجرام": "تم الانفصال بيني وبين حسام عاشور، بتمنى له كل التوفيق في حياته".

ويُعد حسام عاشور من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2004 على يد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، ليبدأ مشواره مع الجيل الذهبي للفريق، وقد استمر في صفوف الأهلي لمدة 18 عامًا، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات.

وقد توّج حسام عاشور مع النادي الأهلي بـ12 لقبًا في الدوري المصري الممتاز، و11 لقبًا إفريقيا، و10 ألقاب في كأس السوبر المحلي، و3 بطولات في كأس مصر، وشارك في 511 مباراة بقميص الأهلي.