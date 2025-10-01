قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي يكشف مفاجأة في عقد جون إدوارد مع الزمالك .. فيديو
مجــ..ـزرة جديدة.. الاحتلال يحوّل ورشة نجارة إلى مقبرة في دير البلح ويقتــ..ــل 5 فلسطينيين
«الفقي»: خطة «ترامب» منحت إسرائيل مكاسب ونجاحًا للدبلوماسية المصرية.. ورفض حماس خسارة كبيرة|فيديو
بمشاركة صلاح «بديلاً».. ليفربول يسقط أمام جالاتا سراي في دوري الأبطال
قطر: فوز مصر في انتخابات الإيكاو إنجاز للعالم العربي بأسره | صور
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 تبدأ اليوم
أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2025 من الموبايل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
رياضة

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

حسام عاشور وطليقته
حسام عاشور وطليقته
سارة عبد الله

أعلنت سارة أحمد انفصالها عن زوجها حسام عاشور نجم النادى الأهلي السابق، بعد زواج دام لعدة سنوات.

وفي أول رد فعل منه تجاهل “عاشور”، جميع الأخبار المنتشرة، وشارك جمهوره صورة عبر ستوري حسابه بموقع انستجرام، مكتوب عليها “الثقة الزائدة بالآخرين تقتل أحياناً”.

منشور حسام عاشور بعد الانفصال عن زوجته

وكتبت سارة أحمد "صباح أمس الثلاثاء عبر حسابها على موقع "انستجرام": "تم الانفصال بيني وبين حسام عاشور، بتمنى له كل التوفيق في حياته".

ويُعد حسام عاشور من أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2004 على يد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، ليبدأ مشواره مع الجيل الذهبي للفريق، وقد استمر في صفوف الأهلي لمدة 18 عامًا، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات.

وقد توّج حسام عاشور مع النادي الأهلي بـ12 لقبًا في الدوري المصري الممتاز، و11 لقبًا إفريقيا، و10 ألقاب في كأس السوبر المحلي، و3 بطولات في كأس مصر، وشارك في 511 مباراة بقميص الأهلي.

سارة أحمد حسام عاشور الأهلي

