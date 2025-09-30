قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة صلاح «بديلاً».. ليفربول يسقط أمام جالاتا سراي في دوري الأبطال
قطر: فوز مصر في انتخابات الإيكاو إنجاز للعالم العربي بأسره | صور
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 تبدأ اليوم
أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2025 من الموبايل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة
استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح
راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية
رياضة

شباب الأهلي يعمق جراح اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

مباراة الأهلي واتحاد جدة
مباراة الأهلي واتحاد جدة

عمق فريق شباب الأهلي الإماراتي جراح مضيفه اتحاد جدة السعودي بالفوز عليه بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

جاء هدف شباب الأهلي والمباراة الوحيد بتوقع اللاعب سعيد عزت الله في الدقيقة 40.

وبدأ اتحاد جدة اللقاء بالتشكيل التالي:

 بريدج رايكوفيتش - أحمد الجليدان -  سيميتش -  دانيلو بيريرا - ماريو ميتا -  نجولو كانتي -  فابينيو تفاريس - محمدو دومبيا - موسي ديابي -  ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما.

وكان الاتحاد خسر أمام الوحيدة الإماراتي 1-0 في افتتاح مشواره بمسابقة دوري أبطال آسيا، كما خسر أمام النصر 2-1 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري السعودي، ليعلن إقالة مدربه لوران بلان بسبب تراجع النتائج.

ويلعب كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يصعد إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودي خلال شهر أبريل.

