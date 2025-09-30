شباب الأهلي يعمق جراح اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

عمق فريق شباب الأهلي الإماراتي جراح مضيفه اتحاد جدة السعودي بالفوز عليه بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

جاء هدف شباب الأهلي والمباراة الوحيد بتوقع اللاعب سعيد عزت الله في الدقيقة 40.

وبدأ اتحاد جدة اللقاء بالتشكيل التالي:

بريدج رايكوفيتش - أحمد الجليدان - سيميتش - دانيلو بيريرا - ماريو ميتا - نجولو كانتي - فابينيو تفاريس - محمدو دومبيا - موسي ديابي - ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما.

وكان الاتحاد خسر أمام الوحيدة الإماراتي 1-0 في افتتاح مشواره بمسابقة دوري أبطال آسيا، كما خسر أمام النصر 2-1 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري السعودي، ليعلن إقالة مدربه لوران بلان بسبب تراجع النتائج.

ويلعب كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يصعد إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودي خلال شهر أبريل.