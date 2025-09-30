قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر: فوز مصر في انتخابات الإيكاو إنجاز للعالم العربي بأسره | صور
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 تبدأ اليوم
أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2025 من الموبايل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
محمد منير: بسمع ويجز.. وليا معاه دويتو قريب.. وسعيد بالتجربة
استشهاد المصور الصحفي الفلسطيني يحيى برزق في قصف إسرائيلي على دير البلح
راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية
أنت صعبان عليا.. شريف عامر يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد خسارة الزمالك بالقمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أعتذر من كل قلبي.. ناصر ماهر يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الخسارة من الأهلي

ناصر ماهر
ناصر ماهر
منار نور

وجه ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، رسالة اعتذار إلى جماهير القلعة البيضاء عقب خسارة الفريق أمام الأهلي في لقاء القمة رقم 131، والذي أقيم مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أعتذر من كل قلبي لكل جماهير نادي الزمالك."

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-1 على الزمالك، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين. 

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 17 نقطة، محافظا على صدارة الترتيب مؤقتا.

ناصر ماهر الزمالك الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

ترشيحاتنا

OnePlus

ثغرة خطيرة في رسائل OnePlus تهدد خصوصية المستخدمين التصحيح عالميا يبدأ منتصف أكتوبر

يوتيوب

يوتيوب تطرح مزايا جديدة لمشتركي بريميوم

ROG

أسوس تطلق تحديثات كبرى لأجهزة ROG لإصلاح التقطعات وتحسين الأداء

بالصور

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اقترب أكثر

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. استمع لا تتسرّع

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد