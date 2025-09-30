أعتذر من كل قلبي.. ناصر ماهر يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الخسارة من الأهلي

وجه ناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، رسالة اعتذار إلى جماهير القلعة البيضاء عقب خسارة الفريق أمام الأهلي في لقاء القمة رقم 131، والذي أقيم مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أعتذر من كل قلبي لكل جماهير نادي الزمالك."

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-1 على الزمالك، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 17 نقطة، محافظا على صدارة الترتيب مؤقتا.