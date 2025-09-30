بيزيرا يوجه رسالة لجمهور الزمالك: الوقت لإظهار من يرتدي القميص حقا

وجه خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، رسالة خاصة إلى جماهير القلعة البيضاء شدد فيها على أهمية تضافر الجهود بين جميع مكونات النادي، في ظل الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق عقب الهزيمة أمام الغريم التقليدي الأهلي.

وقال بيزيرا في منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "لا يعمل الفرد إلا عندما يعمل الفريق. نحن جميعًا بحاجة إلى اللعب معًا. المشجعون واللاعبون والإدارة. الهزيمة مؤلمة، ولكن هذا هو الوقت الذي نُظهر فيه من يرتدي القميص حقًا."

وفاز فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الأحمر رصيده إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة